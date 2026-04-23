Mundial 2026 en riesgo: guerra, turismo en caída y problemas de organización

El próximo Mundial de Fútbol 2026 comienza a mostrar tensiones inesperadas en medio de un escenario global atravesado por la guerra en Medio Oriente. En diálogo con Canal E, el periodista Henrik Rehbinder analizó cómo el conflicto internacional y los cambios políticos en Estados Unidos impactan directamente en la organización del evento.

Según explicó, el torneo que originalmente se proyectaba como un éxito en términos de turismo internacional hoy enfrenta incertidumbres que podrían modificar las expectativas de asistencia y logística.

Un Mundial atravesado por la geopolítica

Rehbinder remarcó que el contexto actual es muy distinto al momento en que se otorgó la sede. "Hoy Estados Unidos es otro país completamente distinto", sostuvo, en referencia a los cambios políticos y económicos recientes.

En ese sentido, advirtió que el conflicto bélico ya impacta en el evento. "En ese momento no había guerra y hoy tenemos que Estados Unidos está en guerra con Irán", explicó, al señalar uno de los principales focos de tensión.

Menos turismo y expectativas a la baja

Uno de los efectos más visibles es la caída en el flujo de visitantes. "El turismo este año está bajando desde que asumió Trump", indicó.

Esto pone en duda las proyecciones iniciales. "Los cálculos de tener 1,3 millones de visitantes es posible que no se llegue a dar", planteó, marcando un cambio en las expectativas del evento.

Conflictos políticos y tensiones entre países

El periodista también destacó el deterioro en las relaciones internacionales. "Cuando se dio el Mundial eran buenos socios Estados Unidos, Canadá y México, hoy ya no lo son", afirmó.

En ese contexto, Canadá aparece como uno de los países más afectados. "Es el bajón más grande de turismo", explicó, en medio de declaraciones políticas que generaron fricciones diplomáticas.

Irán, la guerra y el conflicto con FIFA

La participación de Irán suma un nuevo foco de conflicto. "Ellos pidieron ser trasladados a otro país", señaló.

Sin embargo, la postura de la organización es rígida. "FIFA no tiene mucha flexibilidad", expresó, en un escenario donde las decisiones deportivas chocan con cuestiones políticas y culturales.

Precios altos y críticas de los hinchas

Otro punto crítico es el costo de asistir al Mundial. "Los precios van subiendo y nunca se sabe cuánto vas a pagar", explicó sobre el sistema de precios dinámicos.

Además, se registraron reclamos por la calidad de las ubicaciones. "Pagaron por las mejores categorías y terminaron en lugares alejados", comentó, reflejando el malestar de los fanáticos.

Incluso los eventos gratuitos comienzan a cambiar. "En Nueva York y Los Ángeles los FanFest no van a ser gratis", detalló, en una señal de mayor monetización del evento.

Seguridad y controles en un contexto de guerra

El escenario internacional también obliga a reforzar la seguridad. "Hay preocupación por cómo frenar posibles ataques con drones", indicó.

En paralelo, surgen tensiones con las políticas migratorias. "FIFA pidió que no se utilicen fuerzas de inmigración, pero el gobierno no lo garantizó", explicó, en un punto que podría afectar la asistencia de público internacional.

Un Mundial con incertidumbre hasta el final

Finalmente, Rehbinder advirtió que la situación sigue abierta. "No se sabe qué va a ocurrir hasta que empiece a rodar la pelota", sostuvo.

La combinación de guerra, tensiones diplomáticas y cambios económicos configura un Mundial atípico, donde el contexto global será tan determinante como lo que ocurra dentro de la cancha.