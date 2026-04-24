El dólar blue cerró sin cambios este viernes 24 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 17 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 46.184 millones de dólares.
El dólar blue cerró sin cambios este viernes 24 de abril. La divisa paralela se mantuvo estable respecto al cierre anterior.
Dólar blue
Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1420 y se compró a $1400.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1441,40.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1495,80.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1485,10 en promedio.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1846.
Dólar Oficial
El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos.
El dólar mayorista se ubicó en $1399,50 por unidad, según datos de Rava Bursátil.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró 80 millones de dólares en el mercado cambiario.
En tanto, las reservas internacionales subieron 17 millones de dólares y cerraron en 46.184 millones de dólares.