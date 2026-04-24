El dólar blue cerró sin cambios este viernes 24 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 17 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 46.184 millones de dólares.

El dólar blue cerró sin cambios este viernes 24 de abril. La divisa paralela se mantuvo estable respecto al cierre anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1420 y se compró a $1400.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1441,40.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1495,80.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1485,10 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1846.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos.

El dólar mayorista se ubicó en $1399,50 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 80 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 17 millones de dólares y cerraron en 46.184 millones de dólares.