Eduardo Reina sobre la reforma laboral: “No elimina derechos pero los redefine para el nuevo mercado”

La reciente decisión judicial que mantiene vigente la reforma laboral reavivó el debate entre distintos sectores. En ese contexto, el analista político, Eduardo Reina aportó una mirada analítica sobre los puntos centrales y sus implicancias. “No te digo que sorprende, hay muchos que están contentos y hay otras partes que no están muy contentos”, señaló, marcando el tono de una discusión atravesada por tensiones.

Uno de los ejes principales es la creación de un fondo de cese laboral, financiado por aportes mensuales. Según explicó, “es un sistema de previsión para despidos, similar a un seguro”, lo que aportaría previsibilidad para las empresas. Sin embargo, advirtió que este mecanismo también genera críticas por su posible impacto en los derechos de los trabajadores.

Cambios en indemnizaciones y condiciones laborales

La reforma introduce modificaciones significativas en el cálculo de indemnizaciones. En ese sentido, Reina fue claro: “Se excluyen aguinaldos, vacaciones y pagos mensuales”, lo que implica una reducción en el monto final que perciben los trabajadores despedidos. Este punto aparece como uno de los más cuestionados en el plano judicial.

Otro aspecto relevante es la implementación del banco de horas, que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Para el analista, esto puede generar conflictos concretos: “Vos trabajás de más y yo te doy descansos y no te estoy pagando”, ejemplificó, subrayando el posible perjuicio económico.

También se introducen cambios en las vacaciones, que ahora pueden fraccionarse en períodos más cortos. Si bien esto aporta flexibilidad, también puede afectar el descanso real de los trabajadores. A su vez, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas genera preocupación por la pérdida de poder adquisitivo.

Derecho a huelga y debate institucional

Uno de los puntos más sensibles es la limitación del derecho a huelga. La ampliación de actividades consideradas esenciales podría restringir la capacidad de protesta sindical. Reina advirtió que esto reduce la capacidad sindical para tener presión, lo que abre un debate constitucional relevante.

En paralelo, la reforma plantea el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad, un tema que, según el analista, “va a tardar en ejecutarse porque es bastante complejo” y que probablemente escale a instancias superiores como la Corte.

Por último, se destacan los cambios en teletrabajo, donde se flexibilizan regulaciones previas. Esto implica mayor libertad para las empresas, pero menos garantías para los trabajadores remotos. En síntesis, Reina concluyó: “No elimina derechos pero los redefine para el nuevo mercado”, dejando en claro que el impacto final dependerá de su implementación.