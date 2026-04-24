Reforma laboral: tras la suspensión de la cautelar, advierten por cambios en derechos y condiciones de trabajo

La reforma laboral vuelve a estar en el centro de la escena tras la decisión judicial que dejó sin efecto la cautelar que la frenaba. Según el abogado laborista, Osvaldo Barsanti, el escenario actual implica un cambio inmediato: “La medida cautelar ahora no tiene el efecto que pretendía, que era frenar la reforma durante la discusión de fondo”. Esto habilita la vigencia de gran parte del articulado, aunque con algunas excepciones.

El especialista detalló que no todos los puntos de la ley están operativos. “La ley vuelve a tener vigencia en tanto y en cuanto el articulado no requiera reglamentación”, explicó, señalando que algunos aspectos, como el Fondo de Asistencia Laboral, aún dependen de definiciones del Ejecutivo.

Cambios estructurales y flexibilización laboral

Desde una mirada crítica, Barsanti advirtió que la reforma introduce modificaciones profundas en el sistema laboral argentino. “Es la modificación más ambiciosa que se tiene en memoria”, sostuvo, en referencia a los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a flexibilizar las relaciones laborales. “Hay intenciones de flexibilizar y de ir destruyendo en parte el régimen”, afirmó, al tiempo que subrayó que se busca otorgar mayor protagonismo a la negociación entre empleador y trabajador. “Se trata de darle mayor fluidez al vínculo y más protagonismo a la voluntad de las partes”, agregó.

Sin embargo, este enfoque implica, según el abogado, un cambio en el equilibrio tradicional del derecho laboral. “Tiene que matar el orden público laboral, que es el gran limitador de la voluntad del trabajador”, advirtió, marcando una posible pérdida de protección para los empleados.

Judicialización y efectos inmediatos en los trabajadores

El conflicto judicial está lejos de resolverse. Barsanti explicó que, además de la presentación de la CGT, existen otras demandas en curso. “Hay otras presentaciones realizadas por sindicatos sobre aspectos puntuales como el derecho de huelga”, indicó.

Mientras tanto, el impacto de la reforma ya se siente en la práctica. “Los trabajadores que hoy están prestando servicios ven modificadas sus condiciones”, aseguró, lo que genera incertidumbre en el corto plazo.

Respecto a la posibilidad de una intervención de la Corte Suprema, el especialista consideró que perdió relevancia tras la decisión de la Cámara. “El recurso extraordinario ahora es abstracto, no tiene sentido tratarlo”, afirmó.

Con este escenario, la reforma laboral avanza entre cuestionamientos judiciales y debates políticos, con consecuencias directas sobre el mundo del trabajo y un desenlace aún abierto.

