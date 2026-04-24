Carlos Pallotti sobre el desarrollo tecnológico: “Argentina juega un rol bastante clave siendo uno de los líderes en América Latina”

Argentina atraviesa un momento clave en el desarrollo tecnológico, con avances que la posicionan como un actor relevante en la región. Para Carlos Pallotti, el país ha logrado consolidar un modelo basado en la exportación de servicios y conocimiento: “la tecnología no solo es una fuente de oportunidades, sino básicamente un negocio concreto”.

El especialista destacó que durante 2025 el país alcanzó exportaciones cercanas a los 10 mil millones de dólares en sectores como software, biotecnología y servicios profesionales. En ese sentido, remarcó: “Argentina juega un rol bastante clave siendo uno de los líderes en América Latina”, aunque también advirtió que el potencial es aún mayor.

Sectores clave: agro, fintech y comercio digital

Pallotti identificó tres grandes motores del desarrollo tecnológico local. En primer lugar, el agronegocio, donde la biotecnología impulsa mejoras en productividad y rendimiento. Luego, el comercio electrónico, con empresas que han logrado expansión internacional. Y finalmente, el ecosistema fintech, uno de los más dinámicos del país.

Sobre este punto, explicó: “Argentina está poniendo el foco en varios frentes, pero hay tres que son muy destacados”, y subrayó el crecimiento de plataformas digitales y billeteras virtuales desarrolladas localmente.

Además, señaló que la inteligencia artificial no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta transversal: “la inteligencia artificial es más como una herramienta de desarrollo” dentro de distintos sectores productivos.

Nuevas oportunidades: energía, minería y ciencia

El futuro también abre nuevas puertas, especialmente en industrias tradicionales que comienzan a incorporar innovación. Pallotti afirmó: “tenemos dos grandes nuevas fuentes de negocio en Argentina, que es el petróleo y la minería”, donde la tecnología puede agregar valor en logística, sustentabilidad y eficiencia energética.

En paralelo, destacó el potencial en energías renovables y movilidad eléctrica, áreas donde aún hay margen para crecer.

En el campo de la salud y la ciencia, el especialista sostuvo que existen oportunidades concretas vinculadas al envejecimiento poblacional y la calidad de vida: “hay muchísimo para hacer en medicina”, especialmente en desarrollos tecnológicos aplicados a la vida cotidiana.

Finalmente, también resaltó el avance en el sector aeroespacial, con desarrollos en satélites y participación en proyectos internacionales. Según Pallotti, estas capacidades posicionan al país en un nicho estratégico a nivel global.

