Hernán Madera: “El enojo del Gobierno continúa y persiste porque falta oficio político”

El analista político, Hernán Madera, dialogó con Canal E y evaluó que la caída de la imagen presidencial, el impacto económico sobre la industria y el reordenamiento opositor configuran un nuevo escenario político en Argentina rumbo a 2027.

Hernán Madera puso el foco en el deterioro de la imagen presidencial: “Hay mal humor y enojo cuando hay una baja tan fuerte de la imagen positiva, que estamos hablando de promedio 8 puntos. Imagínate que es un golpe en la cara, un cachetazo”. Pero advirtió que el problema no es sólo la caída, sino la reacción oficial: “El Gobierno ya debería empezar a salir de ese enojo y no logra hacerlo. Y no logra hacerlo porque falta oficio político”.

Falta de oficio político en el oficialismo

En esa línea, cuestionó el manejo político y comunicacional del oficialismo: “El enojo continúa y persiste porque falta oficio político. El Gobierno ya debería haber empezado a dar un giro comunicacional político y tal vez incluso económico”.

Madera vinculó el desgaste político con problemas económicos más profundos que la macro. “Incluso la macro misma”, remarcó, y advirtió sobre un “círculo vicioso que bien no termina” ante la caída de la recaudación y el ajuste.

La percepción de los expertos sobre el tipo de cambio

Sobre el debate cambiario, destacó que, “hay un consenso entre los macroeconomistas que es deberíamos tener un dólar más alto”, aunque señaló que incluso quienes sostienen otra visión reconocen daños sociales severos. Citó especialmente el riesgo industrial: “Deberías aceptarla en su forma completa y también aplicar un seguro desempleo o algún tipo de paliativo para la desindustrialización que está viviendo el país”.

Uno de los conceptos centrales fue el rechazo a una Argentina primarizada. “Yo dudo mucho que la Argentina acepte un destino primarizado”, planteó el entrevistado, y subrayó que, “vos podés crear nichos industriales”, rechazando comparaciones lineales con modelos como Australia.

En clave electoral, mencionó que los errores del oficialismo están fortaleciendo a Axel Kicillof. Su definición fue tajante: “Es muy difícil que el ballotage no sea Kicillof-Milei, estamos yendo casi sin escalas a un ballotage Kicillof-Milei”.