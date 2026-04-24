Tristán Rodríguez Loredo sobre la economía: “Los promedios cada vez explican menos”

En un contexto de cambios económicos y transformaciones sociales, el editor de Economía de la revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó la realidad argentina y advirtió que los indicadores generales no alcanzan para explicar lo que ocurre en el país.

En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que la economía actual está atravesada por desigualdades sectoriales, cambios en el consumo y una fuerte disrupción tecnológica que redefine el empleo y la actividad.

Los promedios ya no explican la economía

Rodríguez Loredo fue contundente al cuestionar las lecturas simplificadas. "Los promedios cada vez explican menos", afirmó, al referirse a los datos macroeconómicos.

En ese sentido, explicó que la recuperación es desigual. "Hay sectores que les ha ido muy bien y hay sectores que les ha ido muy mal", señaló, marcando la fragmentación de la economía.

Consumo dividido: auge y caída al mismo tiempo

El análisis del consumo refleja esa misma dualidad. "El consumo está deprimido", indicó sobre los comercios tradicionales.

Sin embargo, aclaró que otros sectores muestran dinamismo. "Hay consumo de servicios que están en picos históricos", expresó, en referencia a espectáculos y actividades recreativas.

Este fenómeno evidencia una economía segmentada, donde conviven realidades opuestas según el ingreso y el tipo de gasto.

Cambios en el empleo y crecimiento de la informalidad

Uno de los puntos centrales es la transformación del mercado laboral. "La tasa de desocupación no es muy alta", explicó.

No obstante, advirtió sobre un cambio estructural. "Cada vez hay más cuentapropistas y menos trabajadores registrados", detalló, al describir el avance de la informalidad.

Además, mencionó tensiones en torno al trabajo en plataformas digitales, donde las regulaciones no siempre coinciden con la realidad del sector.

La tecnología y el cambio en los hábitos de consumo

Rodríguez Loredo también puso el foco en la transformación digital. "Hay una disrupción tecnológica acelerada", afirmó.

Este cambio impacta directamente en el comercio. "La gente va menos a los locales físicos y compra más por medios digitales", explicó, reflejando una tendencia global.

Una economía marcada por diferencias geográficas

El especialista destacó que la realidad varía según la región. "Hay provincias como Neuquén que han crecido mucho", señaló.

En contraste, zonas urbanas densas muestran mayores dificultades. "En el conurbano es donde más se nota la caída de la actividad", indicó, evidenciando el impacto desigual del modelo económico.

El rol limitado de la política frente a cambios globales

Finalmente, Rodríguez Loredo relativizó la influencia de los gobiernos. "Hay tendencias que la política puede morigerar, pero no cambiar de raíz", sostuvo.

Según planteó, muchos de los cambios actuales responden a dinámicas globales más profundas que exceden a las decisiones locales, lo que obliga a repensar el rol del Estado en este nuevo escenario.