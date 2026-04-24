Caen las tasas y sube el dólar: cómo impacta en los ahorros

En un contexto de baja de tasas y cambios en el sistema financiero, el periodista económico Mariano Gorodisch analizó el comportamiento del dólar, el rendimiento de los plazos fijos y las alternativas de inversión disponibles en la Argentina.

En diálogo con Canal E, explicó que la dinámica actual combina factores locales e internacionales, con un impacto directo en las decisiones de ahorro y en la estabilidad cambiaria.

El dólar y una suba que sorprendió

Gorodisch se refirió al reciente movimiento del tipo de cambio. "Ayer se despertó el dólar, un poco de golpe", señaló al analizar la suba del oficial.

En ese sentido, comparó su rendimiento con los instrumentos tradicionales. "Subió lo mismo que te rinde el plazo fijo en todo un mes", explicó, marcando el contraste con las tasas actuales.

Plazos fijos en baja y fuerte dispersión de tasas

El especialista destacó la caída en los rendimientos. "El plazo fijo está rindiendo alrededor del 1,2% mensual", indicó.

Además, remarcó la diferencia entre entidades. "Los bancos grandes están pagando tasas mucho más bajas que los bancos digitales", explicó, debido a su mayor liquidez.

En algunos casos, la brecha es significativa, con bancos que pagan menos del 20% anual y otros que llegan al 25%.

Plazo fijo UVA: la opción más rentable

Dentro de las alternativas, destacó el plazo fijo UVA. "Te paga la inflación, hoy alrededor del 3,4%", sostuvo.

Sin embargo, advirtió limitaciones. "A los bancos no les conviene y lo esconden", comentó, en referencia a las dificultades para acceder a este instrumento.

Más crédito, pero con alta morosidad

El análisis también incluyó el mercado crediticio. "Las tasas de préstamos están bajando fuerte", indicó.

No obstante, alertó por un problema estructural. "La mora está en niveles muy altos, en dos dígitos", explicó, al describir la situación de los deudores.

Ante este escenario, los bancos buscan alternativas. "Están ofreciendo refinanciaciones con plazos más largos y tasas más bajas", detalló, como forma de sostener la cadena de pagos.

Fondos comunes de inversión, la alternativa en crecimiento

Gorodisch destacó el avance de los fondos comunes de inversión. "Te permiten rescatar la plata en 24 horas y rinden más", señaló.

Según explicó, estos instrumentos superan al plazo fijo tradicional. "Pueden rendir entre 32% y 35% anual", agregó, en referencia a su atractivo actual.

Expectativas para el dólar: estabilidad con riesgos

De cara a los próximos meses, el panorama aparece relativamente calmo. "Hasta junio el dólar se va a mantener tranquilo por la cosecha", afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre factores a seguir. "El 9 de julio hay un pago importante de deuda y eso puede impactar en las reservas", señaló.

Además, mencionó un efecto particular. "El Mundial puede generar una leve presión sobre el dólar", explicó, por el gasto de los argentinos en el exterior.

Clima electoral y presión cambiaria

Finalmente, el especialista vinculó la economía con la política. "A partir de octubre el escenario entra en clave electoral", sostuvo.

En ese contexto, remarcó la estrategia del Gobierno. "Buscan adelantar las elecciones para aprovechar el momento", planteó, en un escenario de incertidumbre.

De esta manera, el análisis refleja un mercado en transición, donde la baja de tasas, la inflación y las variables políticas definen el rumbo del dólar y las inversiones.