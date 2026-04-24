Confirman acción penal contra Tapia, Toviggino y 26 imputados en la causa por supuesto lavado de activos en la AFA

Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero, anunció este jueves 23 de abril que presentó el inicio de la acción penal en la causa donde se investiga a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero del organismo, al considerar que se probó el delito de “lavado de activos”.

“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”, detalló Simón.

En una entrevista para radio Rivadavia, el fiscal explicó que el dinero blanqueado vendría “de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos. Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos”.

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Simón reveló que la teoría que maneja es que "de los fondos de AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino, él no estaba en ninguna, pero sí sus familiares y allegados que iban rotando, son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes”.

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Estas cantidades se pagaban, pero “no había servicios efectivamente prestados”, y dio como ejemplo “una empresa llamada Lindor, que fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA”. Según el fiscal, este caso “es sugestivo”, y afirmó que sucedía lo mismo con “una sucesión de empresas sin facturaciones, y con triangulaciones de compra de bienes”.

Simón cerró la entrevista remarcando que “en el requerimiento hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra en lo que llamamos sociedades espejo, y todas respondían a un mismo grupo económico, ya que los socios rotaban entre sí”.

Condenaron a 9 años de prisión a un dirigente cercano a Tapia y a Toviggino

Leonardo López, ex vicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, con un vínculo cercano a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y al tesorero Pablo Toviggino, recibió una condena de nueve años de prisión del Tribunal Oral Federal Nº1 por secuestro extorsivo agravado.

Según la agencia Noticias Argentinas, la Justicia determinó que López fue el ideólogo y autor de una operación delictiva realizada en febrero de 2024 en Lavalle, donde su banda, vestida como la Policía Federal Argentina, secuestró a un ciudadano boliviano supuestamente vinculado al narcotráfico.

De acuerdo al expediente, los familiares de la víctima para lograr su liberación habrían entregado 27 kilos de cocaína y una cifra millonaria en pesos.

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En el juicio, López reconoció haber planificado el secuestro con fines económicos y trató de intentó minimizar la participación de sus compañeros. El exdirigente recibió una condena de prisión domiciliaria porque padece Parkinson.

El caso tomó relevancia porque, en los últimos años, según NA, López mostró, en su cuenta oficial de X, constantes señales de apoyó a la gestión de Tapia y Toviggino al frente de la AFA. Un artículo de 2021 incluso lo describía como una persona que había sido integrante de la gestión del actual mandatario y mostraba una foto de ambos juntos.

HM/ML