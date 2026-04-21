En una decisión en la causa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Cámara Federal de Tucumán decidió apartar al juez que debía intervenir en el caso donde se está analizando el pedido de detención para Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad, y su tesorero Pablo Toviggino.

La investigación judicial sobre la AFA sumó un nuevo capítulo luego de que el magistrado de Santiago del Estero Sebastián Argibay fue apartado de la causa. Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución se produjo en medio de cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero

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El juez se encontraba a cargo del experiencia que viene generando diferentes tensiones y movimientos judiciales y fue apartado cuando debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, quien había solicitado la detención de Tapia y Toviggino en el marco de la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

La Cámara Federal de Tucumán tomó la decisión a partir de una sospecha por un presunto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, dada la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor en una operación que habría involucrado a una hija del magistrado y un hermano del dirigente.

"Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada", reafirmaron fuentes judiciales según NA sobre la recusación del juez.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

En el marco del expediente que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos de la AFA, junto a una red de empresas y bienes presuntamente ligados a Toviggino y su entorno, el fiscal Simón solicitó la detención de ambos dirigentes ante el riesgo de entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia.

Actualmente, el pedido del fiscal aún no fue resuelto y la causa presenta un conflicto de competencia entre tribunales federales, lo que complica el avance del proceso y retrasa decisiones clave sobre el futuro de la investigación y de ambos dirigentes.

AS.

LT.