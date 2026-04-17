El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en una causa por lavado de activos. Además, también se pidió la detención de otras personas y se menciona como “sospechosos” (sin orden de detención) a los hijos del tesorero de la AFA.

En total son 26 las órdenes de detención libradas por Simón en una denuncia de “Parodi Sergio c/Toviggino Pablo y otros, sobre lavado de activos”, iniciada en diciembre del año pasado y en la que se investiga la adquisición de unas 30 propiedades en esta provincia con dinero presuntamente de la AFA.

Según información a la que tuvo acceso Perfil, Simón también solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino. Las órdenes de detención involucran a otras personas que serían parte del entramado de sociedades que adquirieron los bienes en esta provincia con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos un hermano de Toviggino, Darío.

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Una organización criminal nacional e internacional

A criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Según la requisitoria fiscal, Tapia (en su calidad de presidente de la AFA) habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de las empresas que giran alrededor de Toviggino, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar.

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La empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior a partir de la Selección de Lionel Messi, aparece emitiendo facturas a favor de firmas vinculadas a Toviggino, aseguró el fiscal.

Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío FabiánToviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

También fueron nombrados como sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

Plata negra durante un período prolongado

La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue, indicaron fuentes judiciales.

La primera etapa del lavado consistió en la introducción de esas ganancias obtenidas de manera ilícita en el sistema financiero.Para ello, Toviggino creó una estructura societaria compuesta por las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap, Wicca y Real Central (anteriormente conocida como Central Park Drinks).

El fiscal resaltó que en la actualidad Toviggino no está inscripto en sociedades con domicilio en Santiago del Estero, pero anteriormente formó parte de Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT, entre otras.

Según consigna el portal Diario Panorama, en base a informes de ARCA, de la Inspección General de Justicia y de los registros de la propiedad inmueble y automotor, informó sobre el crecimiento exponencial del capital social de varias de esas empresas, y las decenas de autos y camionetas que están a nombre de las mismas.

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Además, registró numerosos vuelos al exterior, según informó la Dirección de Migraciones, y la compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero, incluyendo estancias, casas y lotes.

¿Cómo emitieron facturas truchas?

En una segunda etapa varias de esas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, “las sociedades no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.

La segunda etapa fue la estratificación del dinero. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, mencionan las fuentes.

La tercera etapa “fue la introducción de los fondos en el mercado que, en este caso, se realizó de distintas maneras. Culminada la facturación interempresas, Pablo Toviggino habría adquirido bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo, logrando de esta manera disimular la procedencia real del dinero y el verdadero destinatario de las operaciones comerciales”.