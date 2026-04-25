En medio del escándalo Adorni, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas

En medio de escándalo patrimonial que involucra a Manuel Adorni, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, extendió dos meses el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas (DDJJ)

El vencimiento previsto para el 31 de mayo se corrió al 31 de julio, según una publicación de este viernes en el Boletín Oficial.

Zangaro asumió hace menos de un mes promovida por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este viernes publicó la Resolución 3/2026 en la que se prorroga el plazo hasta el 31 de julio para las presentaciones de la Declaración Jurada Patrimonial Integral que corresponde a todo el 2025.

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La modificación está sustantada en una resolución de ARCA. "La ARCA estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio", explica la publicación en el Boletín Oficial.

Agrega: "Resulta necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral prevista en la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento".

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Además de la resolución en el BO, la OA emitió un comunicado, donde sostiene: "La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual".

Según el organismo, la adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año.

"En función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial", cerró el organismo que conduce Zangaro.

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