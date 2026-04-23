Milei bancó a Adorni frente a las denuncias y confirmó que lo acompañará al Congreso

Javier Milei rompió el silencio sobre la situación judicial de su vocero y selló un fuerte respaldo político en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito. Durante una extensa entrevista en el canal de streaming Neura, el mandatario confirmó que el próximo miércoles concurrirá personalmente al Congreso para acompañar a Manuel Adorni en su informe de gestión ante los diputados, un gesto de autoridad frente a los cuestionamientos de la oposición.

Respecto a la investigación que pesa sobre el funcionario por la adquisición de propiedades y vuelos a Punta del Este, el jefe de Estado se mostró tajante. Aseguró que Adorni brindará todas las explicaciones necesarias sobre su patrimonio y buscó minimizar el impacto de las denuncias. El mandatario eligió centrar la atención en la lealtad de su equipo de trabajo mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas sobre el entorno del vocero y jefe de Gabinete.

En medio de su complicado presente, Adorni recibió el respaldo de Milei

En otro tramo de la charla, Milei dio detalles de su cónclave en la Casa Rosada con Peter Thiel, cofundador de PayPal y figura clave de Silicon Valley. El Presidente calificó la reunión como "maravillosa" y destacó la afinidad filosófica con el empresario, a quien definió como un anarcocapitalista interesado en la sostenibilidad del modelo argentino. Aclaró que, a pesar de los trascendidos, todavía no discutieron inversiones concretas para el país.

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Sobre el rumbo de los precios, el mandatario vaticinó que la inflación comenzará a ceder tras meses de indicadores en alza. "Va a empezar con cero este año", marcó con énfasis, aunque aclaró que eso no significa que la inflación mensual llegue a ser nula de inmediato. Atribuyó la dinámica actual a lo que denominó un "ataque feroz" contra la moneda nacional ocurrido tras su victoria electoral el año pasado.

Para el mandatario, Adorni "dará todas las explicaciones necesarias ante la justicia"

Finalmente, el Presidente analizó la situación de la actividad económica y defendió los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Afirmó que la economía dejó de caer y que indicadores como la recaudación de marzo y el repunte del crédito marcan un cambio de tendencia. Para Milei, la posibilidad de amortización acelerada e importación de maquinaria usada será el motor que consolide la recuperación.

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El escenario económico y la interna en la Rosada

El jefe de Estado justificó las dificultades de los primeros meses de gestión al recordar que recibió un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI. Explicó que la fuerte caída en la demanda de dinero obligó a su equipo a prepararse para un escenario extremo de crisis. Según su visión, haber alcanzado el déficit cero en el Tesoro durante el primer mes permitió evitar una catástrofe financiera mayor.

En paralelo al discurso de optimismo económico, la entrevista omitió uno de los conflictos más tensos de la jornada: la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Si bien Milei se refirió brevemente al tema a través de sus redes sociales, evitó profundizar sobre la medida que generó un fuerte repudio de las asociaciones de prensa y marcó un nuevo hito en su relación con los medios.

Por último, trascendió que Peter Thiel planea una estadía prolongada en la Argentina para seguir de cerca el proceso de reformas liberales. El empresario norteamericano adquirió una propiedad en Barrio Parque por una cifra cercana a los 12 millones de dólares para hospedarse durante los próximos dos meses. Para el entorno presidencial, este desembarco personal refleja el interés real que despierta el programa económico en los círculos financieros internacionales.

TC/DCQ