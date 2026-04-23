La fiscal pidió archivar la denuncia por el viaje que hizo en el avión presidencial la esposa de Adorni

La Fiscalía Federal N°12 solicitó que se archive la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos públicos a raíz del viaje de su esposa en el avión presidencial.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

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