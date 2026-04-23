jueves 23 de abril de 2026
JUDICIALES
Caso Adorni

La fiscal pidió archivar la denuncia por el viaje que hizo en el avión presidencial la esposa de Adorni

La fiscalía concluyó que no hubo uso indebido de recursos públicos en el viaje oficial y determinó que la presencia de la esposa del jefe de Gabinete no implicó gastos para el Estado, por lo que pidió archivar la causa

Manuel Adorni 23042026
Manuel Adorni | NA

La Fiscalía Federal N°12 solicitó que se archive la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos públicos a raíz del viaje de su esposa en el avión presidencial.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

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