El conferencista Dante Gebel habló sobre la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aunque dijo que no estaba personalizando en el exvocero, cuestionó el hecho de que el Gobierno del presidente Javier Milei no apartara a un funcionario del cargo ante acusaciones sobre presunta corrupción.

"La gente no tiene problemas con el corrupto, la gente tiene problemas con qué hace el líder de ese corrupto, si lo eyecta inmediatamente o lo cubre. Eso es lo que la gente espera", señaló durante una entrevista en el programa Luis Novaresio Entrevista por A24.

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"Puede pasar tener la desgracia, hay que ver si se prioriza el amiguismo, el nepotismo si es familiar, o te parás y le decís 'te pido que des un paso al costado'", agregó al ser consultado sobre la causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, aunque aclaró que en su respuesta no estaba personalizando.

En sus declaraciones, amplió: "No estoy personalizando, estoy diciendo lo que me parece que pensamos los ciudadanos respecto a cualquier episodio confuso, que ni siquiera hay que hacer un juicio de valor de si es culpable, porque la inocencia sigue siendo un derecho hasta que se demuestre lo contrario".

"No obstante, creo que está bueno decir 'voy a hacer un paso al costado', bajo investigación. Si sale limpio, celebramos todos; y si no, que bueno que lo separamos. Si no, tiene un costo", advirtió sobre las posibles consecuencias que puede tener para un gobierno el mantener en el cargo a un funcionario sospechado de corrupción.

Sobre el caso puntual de Adorni, concluyó: "No quiero ser dogmático de qué debió haber hecho Adorni. Si me tocara a mí y un amigo íntimo está involucrado en un acto que no puedo probar lo contrario, le diría 'hacete un paso al costado', porque el único crédito que tenemos periodistas, oradores, políticos, es la palabra. Se perdió el valor de la palabra".

Dante Gebel como posible candidato a presidente: "No tengo ganas"

El conferencista también fue consultado sobre una eventual candidatura presidencial, aunque aclaró que aún no es una realidad y que no tiene ganas de arriesgarse a competir en unas elecciones sin un equipo de trabajo y un plan serio para presentar y sostener una postulación.

"Hubo mucho rumor sobre eso, pero antes de que alguien diga 'soy candidato', tiene que haber un plan serio atrás", aseveró Gebel y añadió: "No tengo ganas. Estoy en una dicotomía, en una lucha entre mi deber cívico, yo tengo la vida resuelta, no necesito ir ni por el bronce ni por el cobre, y mi reconocimiento buscarlo en la política es una falacia".

El caso Adorni afecta más a Javier Milei que al jefe de Gabinete

Durante la entrevista reveló que gente cercana le dijo "no te metas", aunque no descarta la posibilidad. "He estado acompañando a mucha gente en su lecho de muerte y siempre se arrepienten de todo lo que no hicieron. Así que uno piensa, 'si no me meto, ¿será que eso hace que sigan en el poder los canallas?'. No tengo ganas, no es mi sueño ni tengo un complejo mesiánico".

"Le dije a los muchachos más cercanos 'armemos un equipo', porque siempre fue buscar el candidato, el tipo de la sonrisa perfecta y después improvisamos y hacés agua. Entonces dije, hagamos como en los países serios, armemos un equipo, que yo pueda resistir una pregunta seria, porque ya hemos comprado mucho humo. Si de aquí a unos meses yo veo que hay un equipo, me gustaría intentarlo, si se da el equipo y la base para trabajar", cerró.

AS/LT