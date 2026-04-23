Tras la caída de 2,6% de la actividad económica en febrero, el peor número desde diciembre de 2023 según datos del INDEC, las primeras estimaciones privadas prevén una recuperación para marzo.

La consultora Equilibra prevé una suba de 1,5% en la comparación interanual, con un alza mensual de 1,0% (sin estacionalidad).

Excluyendo al sector agropecuario el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ”se mantuvo prácticamente estable en comparación con el año previo (+0,1% i.a.), sumando 0,1 p.p. a la variación del nivel de actividad. La serie desestacionalizada rebotó 0,4%, tras la fuerte caída registrada en febrero (-2,7%). Vale recordar que proyectamos la actividad agropecuaria por separado dado que esta depende de otros determinantes -como factores climáticos-”.

La minería y la agricultura crecieron un 8,4% pero el resto de la economía muestra un resultado muy adverso

Según Equilibra, durante marzo comienza a ser más relevante la cosecha de maíz que se estima crecería casi 20% contra la campaña previa, liderando el crecimiento del agro. A esto se suma que la producción de carne bovina trepó 3,5% i.a. -tras 7 meses al hilo de baja-, por lo que estimamos que el EMAE Agropecuario subió 15% interanual. Esto aportaría prácticamente la totalidad del crecimiento del EMAE en marzo (+1,4 p.p.).

En promedio el primer trimestre del año finalizaría con un alza de 0,4% respecto al mismo período de 2025. “En la comparación desestacionalizada, la actividad del primer trimestre de 2026 quedaría estable (0%) contra el último de 2025. Esperamos un crecimiento de alrededor de 2% para 2026, menos de la mitad de lo proyectado en el presupuesto 2026 (5%)”.

Industria

Uno de los rubros más golpeados de la actividad económica en los últimos meses fue la actividad industrial. En ese sentido, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en marzo “una ligera mejora interanual (+0.6%), luego de ocho meses en retroceso, recortando la caída acumulada en el primer trimestre a 2,3% en comparación con el período enero marzo del año pasado. De este modo la industria encadena tres trimestres de contracción en la comparación interanual”.

En el tercer mes del año, FIEL observó mejoras en la producción de químicos y plásticos, la refinación de petróleo y la producción de minerales no metálicos. Esta última actividad “encadena diez meses de avance en la comparación interanual y en el primer trimestre de 2026 el volumen refinado resulta el más alto desde 2008”.

Por otra parte, la producción de minerales no metálicos tuvo un alza luego de un bimestre en negativo debido a un “marcado aumento en los despachos de cemento, los que interrumpieron cuatro meses de contracción en la comparación interanual”.

Además, en marzo se destacó el “freno en la caída de la producción automotriz que combinó un nuevo retroceso en la fabricación de automóviles –el noveno consecutivo‐ con una mejora en la de utilitarios –luego de cuatro meses de contracción‐”, según FIEL.

Campo

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, retrocedió 2,4% en marzo con respecto al mes anterior, cuando había alcanzado su máximo histórico. “De hecho, el nivel de marzo se ubica como el tercer registro más alto de la serie”, señalan desde la entidad. En la comparación interanual, el indicador aumentó 18%.

De las 12 series que componen el índice de la entidad, 10 registraron una variación mensual positiva, una se mantuvo estable y únicamente una marcó una contracción. “Precisamente, la serie que exhibió una caída fue el avance mensual de labores agrícolas, que retrocedió 4,3% respecto a febrero ante los retrasos en la cosecha debido a las condiciones climáticas desfavorables a lo largo del mes”.

Por el contrario, crecieron la molienda de soja y la molienda de girasol, con tasas de cambio mensuales del 0,9% y 3,1%, respectivamente; en tanto la molienda de trigo y la molienda de cebada avanzaron 1% y 1,2% mensual. La faena de porcinos, por su parte, registró un nuevo aumento del 0,6%, continuando su tendencia alcista, mientras que la faena de bovinos se incrementó 0,7%, luego de las caídas observadas en los meses previos.

Construcción

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, marcó en marzo una suba del 1,3% mensual desestacionalizada, ubicándose 11,1% por encima del mismo mes del año pasado.

Y de esta manera, en el primer trimestre del año los despachos resultaron 2,6% superiores a los realizados durante enero-marzo de 2025.

"Los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25% por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos. Hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica, esperamos una mejora gradual de la demanda durante 2026", explicaron desde Construya.

LM