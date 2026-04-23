EE.UU. espera respuesta de Irán para retomar diálogo en plena tensión en Ormuz

El gobierno de Estados Unidos dijo que espera una respuesta de Irán antes de que las partes en conflicto puedan retomar las conversaciones de paz, en medio de un estancamiento y un deterioro de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz que ha vuelto a impulsar los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió un alto al fuego el martes por la noche y no hay una fecha límite para su expiración, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas el miércoles por la noche, desestimando especulaciones de que duraría solo entre tres y cinco días. Trump determinará el plazo, afirmó.

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Por su parte, Irán ha señalado que no reanudará las negociaciones mientras se mantenga el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. En respuesta a la extensión del alto al fuego esta semana, la televisión estatal citó al Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo que las Fuerzas Armadas están listas para cualquier nueva amenaza.

Leavitt dijo que Trump quiere que Irán acepte entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido, algo que la república islámica ha rechazado hasta ahora. Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto al bombardear Irán a fines de febrero, argumentando que Teherán podría enriquecer aún más ese material e intentar fabricar una bomba atómica.

“Él no tiene prisa”, dijo Leavitt por separado a Fox News. “Es importante para el presidente que entreguen ese uranio enriquecido. Se los ha dejado bastante claro. Y ahora estamos esperando una respuesta del régimen iraní”.

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El enfrentamiento en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que sigue prácticamente cerrado, se está intensificando. Irán abrió fuego contra buques el miércoles y capturó dos embarcaciones. Medios iraníes las identificaron como el MSC Francesca y el Epaminondas. Ninguna era estadounidense ni israelí, lo que implica que la acción de Irán no violó el alto al fuego, dijo Leavitt.

El bloqueo de Washington sobre los puertos iraníes ha llevado a la Marina de EE.UU. a incautar o interceptar algunas embarcaciones que viajaban hacia o desde el país. El ejército estadounidense dijo que interceptó al menos dos petroleros que transportaban crudo iraní esta semana, obligándolos a regresar al puerto de Chabahar, en la costa del golfo de Omán.

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Trump ha dicho que el bloqueo solo terminará una vez que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra, que ha dejado miles de muertos, ha causado estragos en gran parte de Medio Oriente y ha provocado un aumento en los precios de los combustibles.

El crudo Brent cerró por encima de US$100 por barril por primera vez desde que comenzó la frágil tregua el 7 de abril y siguió avanzando el jueves. Subía un 1% hasta US$102,80 a las 8:30 a.m. en Londres. Las acciones globales cayeron ante la preocupación de que un cierre prolongado del Estrecho impulse la inflación y desacelere el crecimiento económico.

La Casa Blanca afirma que el bloqueo está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán. Sostiene que el país está perdiendo US$500 millones diarios, una cifra para la cual no ha presentado evidencia.

“El objetivo es el apalancamiento económico que mantenemos ahora sobre Irán”, dijo Leavitt. “Y el núcleo de eso es este bloqueo naval. Estamos estrangulando su principal fuente de ingresos”.

También reiteró la afirmación de Trump de que la demora se debe a divisiones entre los líderes iraníes y pidió una “respuesta unificada”.

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El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado de Trump, dijo que el bloqueo “podría volverse global pronto”, sugiriendo que Washington comenzará a intentar incautar más barcos cargados de petróleo en todo el mundo. Casi todo el crudo iraní se envía a China.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el miércoles que su país da la bienvenida a las conversaciones, pero que el “bloqueo y las amenazas son los principales obstáculos para negociaciones genuinas”.

Algunos buques vinculados a Irán parecen haber atravesado la línea de buques de guerra estadounidenses en el golfo de Omán, fuera del estrecho de Ormuz. Al menos dos petroleros iraníes completamente cargados han salido del golfo Pérsico esta semana, según la firma de inteligencia de datos Vortexa.

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El ejército estadounidense, sin embargo, refutó esa versión, señalando que los petroleros Hero II y Hedy fueron interceptados previamente esta semana y ahora están anclados en Chabahar. El buque Dorena ha estado bajo escolta de un destructor de la Marina de EE.UU. en el océano Índico, según una publicación en X.

Datos de Vortexa sugieren que al menos 34 petroleros vinculados a Irán han atravesado el estrecho y la línea del bloqueo estadounidense.

“Las tensiones siguen siendo altas y, con EE.UU. e Irán actualmente en un punto muerto, hasta que alguien ceda, el camino de menor resistencia para los precios sigue siendo al alza”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente sénior de trading en BOK Financial Securities Inc. “Cuanto más tiempo no fluya petróleo por el estrecho, más subirán los precios”.

Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado transita por esta vía en tiempos normales, además de aluminio, fertilizantes y otros productos agrícolas.

La extensión del alto al fuego por parte de Trump representó un retroceso frente a sus amenazas de reanudar los bombardeos contra Irán si no se alcanzaba un acuerdo antes de la fecha límite del miércoles.

Eso evitó un retorno inmediato a los combates en una guerra en la que Irán ha lanzado miles de drones y misiles contra Israel y Estados árabes del Golfo. Sin embargo, Washington y Teherán siguen muy distantes en cuestiones de largo plazo relacionadas con el programa nuclear iraní y su apoyo a grupos militantes en Medio Oriente.

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Israel y Líbano, por su parte, se preparan para retomar conversaciones en Washington el jueves. Se espera la asistencia del embajador estadounidense Mike Huckabee, según un funcionario del Departamento de Estado.

Israel y Hezbolá iniciaron un conflicto paralelo en marzo. Un alto al fuego anunciado la semana pasada se extiende hasta el 26 de abril y en gran medida se ha mantenido, pese a acusaciones mutuas de ataques. Trump busca un acuerdo más amplio.

Cualquier regreso a un conflicto a gran escala en Líbano probablemente empeoraría las perspectivas de negociaciones con Irán, que es el principal patrocinador de Hezbolá y considera al grupo militante islamista un aliado clave.

GZ