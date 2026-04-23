En medio de la escalada de tensión de la guerra en Medio Oriente, a pesar de la tregua vigente entre Estados Unidos e Irán, el régimen iraní difundió un video sobre un dramático ataque a un hospital de Teherán en el que se ve una impactante escena de una enferma que salvó a tres bebés en medio del caos.

En las últimas horas, las autoridades iraníes difundieron una secuencia de imágenes captadas por cámaras de seguridad del hospital Jatam al-Anbia de la capital iraní de un ataque ocurrido el pasado 1 de marzo en medio de la guerra en Medio Oriente.

Una de las escenas más impactantes del video del ataque es una captada en el área de neonatología del centro médico, donde, en medio del bombardeo, se ve a la enfermera Neda Salimi agarrando a tres bebés recién nacidos que se encontraban en diferentes incubadoras. De fondo, se veían las ventanas temblando y polvo cayendo del techo.

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"Consideraba a los recién nacidos que tenía en mis manos como una responsabilidad confiada, y lo único que me importaba era entregarlos sanos a sus familias. A pesar de que el techo se derrumbó y partes del hospital sufrieron daños, hice todo lo posible para que no resultaran heridos", expresó la enfermera en diálogo con la televisión iraní.

Al ser consultada sobre lo que pensó en el momento al arriesgarse, añadió: "Quizás también pensaba en mi propia vida, pero la vida de las personas que estaban a mi lado era más importante para mí. En esas condiciones, era la única que podía ayudar, y eso me hizo quedarme y hacer mi trabajo".

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"En ese momento ni siquiera pensé que algo así pudiera ocurrir o que más tarde sería contado. Quizás solo en mi interior le había pedido a Dios que me mostrara la verdad de la vida, pero nunca imaginé que viviría esta experiencia en este mismo mundo", concluyó la enfermera del hospital de Teherán que fue atacado.

A partir de su heroico acto, la mujer recibió un reconocimiento del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien compartió el video del momento del ataque y expresó: "Lo que se registra en las imágenes de algunas cámaras de seguridad es solo una ínfima parte de los sacrificios y abnegaciones de los queridos hijos de Irán. Querida hija mía, Neda Salimi, te agradezco a ti y a todos aquellos que con firmeza han estado al pie del cañón por Irán".

AS.

LT