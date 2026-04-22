La extensión del alto el fuego en la guerra de Medio Oriente, aunque con una continuidad del bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, mantiene la incertidumbre en los mercados. Así, las acciones y los bonos argentinos operan en alza este miércoles mientras las bolsas del mundo operan con disparidad y el petróleo supera los US$ 100 por barril.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que prorrogaría indefinidamente el alto el fuego con Irán, lo que alentó cierto optimismo en los mercados, aunque, con el estrecho de Ormuz aún cerrado, los precios del petróleo se mantienen cerca de los 100 dólares.

Las bolsas repuntan pero el petróleo sigue en alerta por frágil tregua con Irán

Así, los ADRs anotan mayoría de alzas encabezadas por Transportadora de Gas del Sur (+1,9%), Telecom (+1,7%), e YPF (+1,2%).

Por otro lado, los bonos cotizan en su mayoría con subas encabezados por el AL41D (0,6%), y el GD46D (0,4%). En ese marco, el riesgo país se encuentra en los 533 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El índice líder avanza 0,1% a 2.943.134,650 puntos básicos. Por su parte, las acciones que más suben son: Transportadora de Gas del Sur (+1,3%), Cresud (+%), y Banco Macro (+1%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 22 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.375, también si modificaciones respecto al cierre del martes.

El dólar Blue cotiza en la jornada a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, otra cotización que no sufre modificaciones respecto al último cierre.

"El escenario cambiario mantiene una calma notable desde hace más de un mes, con cotizaciones que se sitúan cómodamente por debajo de los $1.400. Desde el Banco Central aseguran que existe margen para profundizar la estabilidad nominal gracias a un incremento previsto en la oferta de divisas", comenta Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

Las bolsas del mundo

En este marco, los principales mercados operan con disparidad. En Asia, el Nikkei japonés trepó 0,4% y la bolsa de Shanghái aumentó 0,5%, pero el índice Hang Seng, de Hong Kong, perdió 1,2%.

En Europa, el ponderador Euro Stoxx 50 cede 0,2%. En tanto, el IBEX español cae 0,4%; el DAX alemán, 0,1%; el CAC francés, 0,6%; y el FTSE 100 inglés, 0,1%.

Sí se vislumbra más optimismo en Wall Street. Allí, el índice S&P 500 escala 0,8%, mientras que el ponderador industrial Dow Jones avanza 0,7% y el tecnológico Nasdaq aumenta 1,2%.

Así, el crudo Brent europeo, que es la referencia en Argentina, sube 2,9% hasta los US$ 101,29 por barril. En tanto, el petróleo estadounidense WTI avanza 2,8% hasta los US$ 92,20.

El Tesoro renovó deuda con bono dólar linked y captó más de US$ 1600 millones en el mercado

El Gobierno avanzó con una nueva operación de renovación de deuda del Tesoro en el mercado local, en la que adjudicó US$ 1.637 millones en un bono dólar linked tras recibir 162 ofertas. La licitación, realizada este martes 21 de abril, implicó una aceptación del 60,49% sobre el total del valor nominal en circulación de la LELINK D30A6, consolidando una estrategia de financiamiento basada en la conversión de pasivos y la extensión de plazos.

El Tesoro renovó deuda y captó más de u$s 1600 millones en el mercado

La operación se estructuró a través de la reapertura del Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26). En este marco, se adjudicaron US$ 1.637 millones sobre un total ofertado de US$ 1.702 millones.

Según el detalle oficial, el precio de corte se ubicó en US$ 992,50 por cada valor nominal de US$ 1.000, mientras que el monto a ser rescatado de la LELINK D30A6 asciende a US$ 1.626 millones.

FN