Incertidumbre diplomática y "Efecto Warsh": Wall Street corrige mientras el Merval busca su brújula

La estabilidad lograda tras la reapertura del Estrecho de Ormuz el viernes pasado se vio sacudida en las últimas horas por un freno inesperado en las negociaciones de paz. Mientras Wall Street asimila señales de una política monetaria más dura en Washington y un cambio histórico en el liderazgo de Apple, el mercado argentino opera en una tensa calma, condicionado por tasas reales negativas y la falta de una tendencia definida en el índice líder.

Reabren Ormuz y hay euforia en los mercados: baja el petróleo y suben las Bolsas

Petróleo: Alerta por el fracaso de las charlas en Pakistán

Los precios del crudo retomaron su senda alcista tras conocerse que el diálogo directo entre Washington y Teherán entró en un peligroso punto de estancamiento.

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Viaje cancelado: El petróleo saltó luego de que el Vicepresidente JD Vance pusiera en espera su viaje a Islamabad. Informes sugieren que Irán no respondió a las posiciones negociadoras de EE. UU., exigiendo el levantamiento del bloqueo antes de retomar el diálogo.

Brent y WTI en alza: El Brent escaló un 4% situándose en USD 99,36, mientras que el WTI subió un 2,3% hasta los USD 90,44. La advertencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre la "peor crisis energética de la historia" mantiene el piso de precios elevado.

Bloqueo y represalia: Teherán calificó el bloqueo naval como un "acto de guerra", mientras que el Pentágono informó el abordaje de un tanquero sancionado en el Indo-Pacífico, elevando la temperatura militar justo antes del vencimiento del cese al fuego mañana miércoles.

Wall Street: Giro hawkish de Warsh y transición en Apple

Los índices de Nueva York borraron las ganancias de la mañana para cerrar en rojo, afectados por el testimonio del nominado a presidir la Fed y noticias corporativas de peso.

Cambio de régimen en la Fed: Kevin Warsh, nominado por Trump para liderar el Banco Central, abogó por una reforma fundamental de la política monetaria. Sus comentarios fueron interpretados como "hawkish”, disparando los rendimientos de los bonos a 10 años al 4,31% y reduciendo las chances de una baja de tasas este año.

Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz y dispara sobre dos buques

Fin de una era en Apple: La compañía anunció que Tim Cook dejará el cargo de CEO para ser presidente ejecutivo, nombrando a John Ternus como sucesor. La acción de la tecnológica cayó un 2,5%, reflejando la cautela de los inversores ante el cambio de mando en plena carrera por la IA.

Balances mixtos: Mientras UnitedHealth (UNH) (+7%) brilló con sus resultados, el conglomerado 3M cayó un 1,9% a pesar de superar estimaciones, mostrando que el mercado está siendo implacable con el guidance futuro.

Argentina: El Merval lateraliza en un escenario de tasas negativas

A diferencia del optimismo de la semana pasada, la plaza local entró en una fase de "esperar y ver", con activos que no logran consolidar una dirección clara.

Mercado sin tendencia: El S&P Merval se mantiene lateral, prácticamente neutro en lo que va del año. Según analistas locales, los inversores están rotando sectores pero el flujo neto no alcanza para romper la zona de resistencia actual.

El castigo de las tasas: Con tasas de interés en términos reales negativas, los instrumentos tradicionales pierden atractivo frente a la inflación. Esto ha forzado a los inversores a concentrarse en empresas de mayor capitalización para buscar solidez, dejando de lado a las compañías más pequeñas (small caps).

Bonos y Riesgo País: Tras tocar mínimos la semana pasada, la deuda soberana operó con mayor cautela. El Riesgo País se estabiliza en la zona de los 530 puntos, mientras el mercado aguarda que la aprobación del FMI se traduzca en el desembolso efectivo de los USD 1.000 millones para fortalecer las reservas netas.

(*) Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL