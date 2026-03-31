La última semana de marzo arranca con un escenario dual. Mientras Wall Street lucha por sostener un rebote que se desvanece ante la retórica bélica de Washington, los activos argentinos operan con brillo propio, impulsados por la victoria judicial en Nueva York y la fortaleza del sector energético.

El Riesgo País cierra al alza en 631 puntos básicos

El Petróleo Brent toca los USD 115. Tras un fin de semana de escalada, el crudo retomó su presión alcista, ignorando los intentos diplomáticos.

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Amenaza sobre Kharg: El Brent llegó a tocar los USD 115 (aunque luego moderó a USD 113,83) tras una advertencia directa del presidente Trump: si Irán no abre el Estrecho de Hormuz, EE. UU. "obliterará" sus plantas eléctricas y la isla de Kharg, principal nodo exportador iraní.

Nuevo frente con los Hutíes: El ingreso del grupo yemení al conflicto, lanzando misiles contra Israel y amenazando rutas en el Mar Rojo, amplifica el temor a una crisis logística global que podría llevar el barril a los USD 200 si la guerra se extiende.

Wall Street: El rebote "sin vapor" y la cautela de Powell

Los índices de Nueva York abrieron la semana con optimismo, pero terminaron cediendo ante la realidad geopolítica. El Nasdaq bajó un 0,73% y el S&P 500 un 0,39%, confirmando que el mercado sigue en zona de corrección.

Powell pide paciencia. El presidente de la Fed afirmó en Harvard que la inflación a largo plazo está "anclada" y que el banco central esperará a ver los efectos reales del shock petrolero antes de mover tasas. No obstante, el mercado ya no descuenta bajas para este año.

Hardware bajo presión. Continúa el desplome en las empresas de memoria; Micron (MU) se hundió un 9,8% y SanDisk (SNDK) un 7%, extendiendo el pesimismo por el impacto de los nuevos algoritmos de compresión de Google.

Argentina: Los ADRs festejan y el Merval se refugia en la energía

A contramano de la "Niebla de Guerra", la plaza local vivió una jornada de fuerte repunte, acoplándose a la lectura positiva del fallo judicial por la expropiación de YPF.

Festejo en el Merval: El índice líder subió un 2,9% en pesos (2,3% en dólares), entre las acciones más destacadas del día se encontraron Aluar (+8,7%) y Sociedad Comercial del Plata (7,18%), Loma Negra (4,3%) y Pampa Energía (+4,15%).

Tensión global impulsa al petróleo y los activos argentinos operan mixtos en una semana corta

Bonos y Riesgo País: A diferencia de las acciones, los bonos soberanos operaron mixtos, con caídas en el Global 2046. El Riesgo País se mantuvo en 621 puntos, reflejando que, aunque el fallo de YPF es un alivio, el costo del capital para emergentes sigue siendo alto por el contexto bélico.

Licitación: El Gobierno captó hoy USD 131 millones adicionales a través de los Bonares 2027 y 2028 para cubrir vencimientos de julio. Sin embargo, por primera vez no se alcanzó el máximo previsto. El Bonar 2027 (AO27), que vence dentro del mandato actual, tuvo una fuerte demanda con una tasa del 5,12%. En contraste, el Bonar 2028 (AO28), que extiende el horizonte hacia una nueva administración, debió convalidar una tasa mucho más alta, del 8,86%, reflejando la cautela de los inversores institucionales ante el mediano plazo.

(*) Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.