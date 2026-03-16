La bolsa local prioriza acciones energéticas y deja en segundo plano al sector bancario

La jornada bursátil local comenzó con cautela pero mostró una recuperación parcial a lo largo del día. En diálogo con Canal E, el analista financiero Nicolás Borra explicó que el mercado argentino arrancó en terreno negativo pero luego mostró un comportamiento mixto, con algunas acciones recuperando terreno.

“El mercado local fue de menos a más, arrancando negativo en el índice Merval, pero ahora está mixto”, señaló el especialista al analizar la rueda.

Las acciones energéticas ganan protagonismo

Según Borra, uno de los movimientos más visibles de la jornada es la rotación de capital hacia el sector energético. Este fenómeno está vinculado a la reciente suba del precio internacional del petróleo. “El mercado local se está decantando más por lo que serían acciones energéticas”, explicó.

En contraste, el sector financiero aparece más relegado en las preferencias de los inversores, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de la economía real.

Preocupación por la morosidad y la actividad económica

El analista advirtió que el sistema financiero enfrenta señales de alerta vinculadas al desempeño de la economía. Entre ellas mencionó el aumento de la morosidad y las dudas sobre la velocidad de la recuperación económica. “Se está viendo un riesgo sistémico en cuanto a la creciente morosidad y una actividad económica que podría tardar más en reactivarse”, indicó.

Incluso, según explicó, algunas entidades financieras comenzaron a ajustar su estructura operativa frente a ese escenario. “Estamos viendo filtraciones de bancos que están cerrando sucursales y achicando planta permanente”, sostuvo.

Bonos CER y renta fija en pesos

En el mercado de deuda, el especialista analizó el comportamiento de los bonos ajustados por inflación. El dato inflacionario de febrero impulsó el interés por los instrumentos CER, aunque Borra considera que existen alternativas más atractivas. “El mercado confía en un proceso desinflacionario de mediano y largo plazo”, afirmó.

Por esa razón, señaló que observa mejores oportunidades en instrumentos de renta fija en pesos con vencimientos más largos, que actualmente ofrecen rendimientos superiores a las expectativas inflacionarias.

Preferencia por bonos en dólares de corto plazo

En el segmento de deuda en moneda extranjera, Borra explicó que el mercado muestra una clara preferencia por bonos de vencimiento más cercano. “Estamos viendo una tendencia muy marcada en vencimientos que estén por debajo del 2030”, indicó.

En cambio, los bonos con vencimientos más largos están recibiendo ventas, lo que genera una brecha en la medición del riesgo país dependiendo del tramo de la curva. “Si lo medís a corto plazo está por debajo de 400 puntos, pero a mediano y largo plazo vuelve a acercarse a los 600”, explicó.

La microeconomía sigue siendo el principal foco de preocupación

Para el analista, la principal duda del mercado está vinculada al desempeño de la economía real. Si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran señales positivas, el impacto en la actividad y el consumo todavía no se percibe con claridad.

“Se ven buenos datos macro, pero en cuanto a la micro aún no está llegando”, concluyó.