La minería y la agricultura crecieron un 8,4 % pero el resto de la economía muestra un resultado muy adverso 

Ayer el INDEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que arrojó un dato desalentador, una caída de la economía en su conjunto del nivel de 2,6% en febrero. Por supuesto el ministro Luis Caputo relativizó el dato y dijo “más allá de la baja puntual la tendencia subyacente siguió ubicándose en terrenos positivos”.

Está bien, la subyacente es positiva pero la real cayó 2,6%. Por supuesto que, con un comportamiento muy heterogéneo, que es lo que estamos viendo todos los días. La minería, las canteras, la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura que muestran un resultado positivo, subió 8,4%. Pero el resto de la economía muestra un resultado muy adverso.

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Luis Caputo destaca que, a pesar de la baja en la industria, la "tendencia subyacente es positiva".

La industria en marzo: el informe de FIEL confirma la recesión

También se conoció ayer la actividad industrial en marzo. El informe que dio a conocer la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que es una institución económica muy prestigiosa, es un dato que mira la industria, es decir, una parte de la economía en marzo, un mes después, muestra una caída también muy significativa del 2,3% en el primer trimestre del año.

Según el informe, el petróleo 9,5% arriba, insumos químicos y plásticos 2,6% , alimentos y bebidas 0,8% y todo lo demás en negativo: metalúrgica, papel y celulosa, insumos textiles, índice de producción industrial, minerales no metálicos, cigarrillos, metalmecánica y automotores.

Del mismo modo que el EMAE muestra heterogeneidad en febrero en el conjunto de la economía, este índice industrial de marzo también muestra una cierta heterogeneidad y en ambos casos, concentrados en los aspectos positivos dos o tres sectores: agroindustria, minería y energía. Con esto la economía sigue estando en rojo.