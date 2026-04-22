La actividad económica cayó 2,6% en febrero, según el INDEC

En febrero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada, informó el INDEC.

En relación con febrero de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, destacándose Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%).

Explotación de minas y canteras (9,9%) fue la actividad con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por otra parte, "siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0%). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE", señala el reporte del INDEC.

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