Luis Caputo sortea el test con los bonistas de julio, pero para el mercado es clave salir a emitir deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a desplegar una estrategia financiera que le permitirá pagar grandes compromisos de deuda al tiempo que posterga el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Una serie de acuerdos con los principales organismos multilaterales, con los que el equipo económico tiene cercanía y que esa relación le consiguió garantías por un total de USD 2.550 millones. Pero, en el mercado le toman el tiempo: ante el horizonte de vencimientos para 2027, los inversionistas piden una señal.

El desglose de la operación ratifica el respaldo de los organismos internacionales a la hoja de ruta fiscal del Gobierno. El Banco Mundial (BM), tras la reunión de Caputo con su presidente, Ajay Banga, aportará garantías por USD 2.000 millones. A este monto se suman otros USD 550 millones en avales comprometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la gestión de su titular, Ilan Goldfajn. La tríada se completa con conversaciones avanzadas con la CAF, consolidando un paquete de asistencia que apunta directamente a cubrir USD 3.000 millones de los USD 4.300 millones que tiene que pagar el Gobierno a bonistas privados previstos para julio, sin erosionar las escasas reservas netas del Banco Central (BCRA).

Según señalan fuentes en Washington, fue la red de contactos personales que el ministro y su equipo mantienen con los centros de poder global, en especial, entre el titular del BM y el jefe del Palacio de Hacienda. En la capital estadounidense se hace un paralelismo directo con el salvataje de USD 20.000 millones obtenido a través del Tesoro estadounidense, facilitado por la cercanía de Caputo con Scott Bessent. En esta oportunidad, la "muñeca" financiera del funcionario permitiría captar fondos de los bancos de Wall Street a un costo que, según estimaciones oficiales, rondaría entre el 5,5% y el 6,5% anual para un período de seis años. Se trata de un diferencial sustancial frente al 13% que debería pagar hoy Argentina por endeudarse en el exterior, de acuerdo con fuentes del mercado.

La pulseada con Wall Street

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sentenció Caputo a la prensa presente en las reuniones de primavera del FMI para disipar las dudas sobre la sostenibilidad del programa.

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Sin embargo, entre inversionistas la pretensión es distinta. Operadores aseguraron que los mercados pretenden que el Gobierno se anime finalmente a una emisión soberana, bajo la premisa de que una colocación exitosa —incluso a tasas de dos dígitos— actuaría como un catalizador para una mayor caída del riesgo país y una eventual mejora en la calificación crediticia. Con el indicador de JP Morgan coqueteando con los 600 puntos básicos, la estrategia que piden los inversores es que, apenas la tasa implícita perfore el umbral de un dígito, Hacienda ejecute una salida formal para testear la profundidad del apetito por activos locales.

El FMI, por su parte, moduló su discurso en favor de la estrategia oficial. Si bien en su último Staff Report el organismo había proyectado que la Argentina regresaría a los mercados voluntarios antes de que finalice el 2025, el comunicado que selló el cierre del acuerdo técnico mostró una flexibilización notable. Los funcionarios del Fondo destacaron las "colocaciones exitosas de bonos en dólares en el mercado local" y habilitaron de forma tácita la continuidad de los créditos REPO, entendiéndolos como un puente necesario hacia la normalización financiera.

Los límites de la "ingeniería"

Para los analistas locales, la recurrencia a estos mecanismos excepcionales genera interrogantes sobre el largo plazo. Sebastián Menescaldi, economista de la consultora Eco Go, planteó sus dudas sobre la repetibilidad de estas maniobras: "No sé cuántos más de estos trucos le quedan disponibles, porque no es que le dieron para todo ahora. Va a tener que salir en enero y de vuelta en julio de 2026 a conseguir 3 o 4 mil millones de dólares de alguna manera. Esta le sale porque todavía le dan crédito, pero la verdad es que tiene que terminar saliendo al mercado".

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Menescaldi advirtió que el diferencial de los bonos entre 2027 y 2028 refleja una incertidumbre que la ingeniería financiera no alcanza a cubrir. "Cada vez va a estar más cerca de ese nivel el 27 de octubre del año que viene. Está más difícil conseguir financiamiento, salvo que la política se despegue. Esa es la principal duda de la cual va a depender la sostenibilidad del modelo", planteó el economista.

En las mesas de dinero locales, el diagnóstico es compartido: si bien Caputo logró "comprar tiempo" y despejar el horizonte de julio con una tasa que es la mitad de la del mercado, el Gobierno está encadenado al éxito de su propia estrategia de desinflación y consolidación política. El mercado parece estar dispuesto a esperar que la tasa baje, pero la presión para una salida formal a los mercados internacionales será el próximo test de estrés para un esquema que, hasta ahora, prefirió el "atajo" de los organismos internacionales.

AM