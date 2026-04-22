A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 22 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 22 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 22 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1. 350 para la compra y $1.400 para la venta.

La diplomacia paralela de China busca profundizar sus lazos con industriales argentinos y contrapone el modelo Milei

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 22 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 21 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.414,10 para la compra y $1.417,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 22 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 22 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 22 de abril a $1.466,20 para la compra y $1.467,50 para la venta.

En qué puesto está Argentina en el ranking de productores de gas natural

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 22 de abril en $1.467,30 para la compra y $1.467,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 22 de abril a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

En medio de la tensión del consumo local, Coca-Cola ratifica su plan de inversiones por USD 1.400 millones en Argentina

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 533 puntos básicos este miércoles 22 de abril.