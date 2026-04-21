En qué puesto está Argentina en el ranking de productores de gas natural.

Argentina continúa consolidando su perfil energético a nivel global y, según distintos informes del sector, se ubica alrededor del puesto 15 en el ranking mundial de productores de gas natural, un dato que refleja el crecimiento sostenido de la actividad en los últimos años, impulsado principalmente por el desarrollo de los recursos no convencionales.

Si bien las posiciones pueden variar levemente según la fuente y el año de medición, el país se mantiene dentro del top 20 global. Algunos relevamientos recientes lo ubican incluso entre los puestos 18 y 23 en términos de volumen total de producción, lo que confirma una tendencia ascendente en el escenario internacional.

El crecimiento del sector está estrechamente ligado a la formación de Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de gas no convencional del mundo. Actualmente, este yacimiento explica una porción significativa de la producción nacional y continúa expandiéndose con nuevas inversiones y mejoras tecnológicas.

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En términos de volumen, Argentina produce decenas de miles de millones de metros cúbicos de gas al año, con una participación creciente dentro del mercado energético global. Además, el gas natural representa más de la mitad de la matriz energética del país, lo que refuerza su importancia estratégica.

Las proyecciones son aún más ambiciosas. Informes internacionales anticipan que la producción podría crecer hasta un 60% en la próxima década, posicionando a Argentina como uno de los principales motores de expansión del gas en América Latina. En ese contexto, el país apunta también a aumentar sus exportaciones, especialmente a través del gas natural licuado (GNL).

Sin embargo, el desafío no es menor. Para escalar posiciones en el ranking mundial, especialistas señalan la necesidad de ampliar la infraestructura, mejorar la capacidad de transporte y garantizar reglas de juego estables que atraigan inversiones de largo plazo.

Así, el posicionamiento de Argentina en torno al puesto 15 del ranking global no solo refleja su presente productivo, sino también el potencial de un sector clave que podría redefinir su rol en el mercado energético internacional en los próximos años.