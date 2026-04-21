Quién es "la garota de Ipanema" que desfiló en traje de baño a los 82 años.

A más de seis décadas de haberse convertido en un ícono cultural, Helô Pinheiro volvió a captar la atención del público tras desfilar en traje de baño a los 82 años, en un evento de moda en Brasil. Su aparición no solo despertó nostalgia, sino también admiración por su vigencia y actitud frente al paso del tiempo.

Pinheiro es conocida mundialmente por haber sido la musa que inspiró la célebre canción Garota de Ipanema, compuesta por Antônio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes en 1962. En aquel entonces, ella era una adolescente que caminaba por las playas de Río de Janeiro, sin imaginar que su figura quedaría inmortalizada en uno de los temas más famosos de la bossa nova.

Con el paso de los años, Helô Pinheiro construyó una carrera como modelo y empresaria, además de convertirse en un símbolo de la cultura brasileña. Su vínculo con la canción fue reconocido incluso de manera legal, cuando logró que se le atribuyera oficialmente el apodo de “Garota de Ipanema”.

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El reciente desfile, en el que se mostró sonriente y segura, generó repercusión en redes sociales y medios internacionales. Muchos destacaron no solo su historia, sino también el mensaje que transmite: la posibilidad de desafiar los estereotipos de edad en la industria de la moda.

Lejos de retirarse de la vida pública, Pinheiro continúa participando en eventos y manteniendo su perfil activo. Su última aparición reafirma su lugar como ícono atemporal y demuestra que, para ella, el paso del tiempo no es un límite, sino parte de su identidad.