Boston quedó fuera del top 50 ciudades más felices.

La ciudad de Boston quedó fuera del top 50 en el ranking global de las ciudades más felices, según un reciente informe internacional que evalúa variables como calidad de vida, bienestar emocional, acceso a servicios y equilibrio entre trabajo y vida personal.

El estudio —elaborado por consultoras especializadas en urbanismo y bienestar— analiza decenas de indicadores que van desde la salud mental de los habitantes hasta factores económicos y ambientales. En ese contexto, la salida de Boston del grupo de las 50 mejor posicionadas llamó la atención, dado su histórico desempeño en rankings vinculados a educación, innovación y calidad institucional.

Entre los factores que habrían influido en esta caída se destacan el alto costo de vida, especialmente en vivienda, y el aumento de la presión laboral en sectores altamente competitivos. A esto se suman dificultades en el acceso a espacios accesibles y el crecimiento de problemáticas urbanas comunes a grandes ciudades, como el tránsito y la desigualdad.

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Si bien Boston continúa siendo un polo académico y tecnológico de relevancia global, con instituciones de prestigio y una economía dinámica, el informe pone el foco en cómo esos atributos no siempre se traducen en bienestar cotidiano para sus habitantes.

Especialistas en calidad de vida urbana señalan que los rankings de “felicidad” han cobrado mayor relevancia en los últimos años, ya que incorporan dimensiones subjetivas que van más allá del crecimiento económico. En ese sentido, factores como el tiempo libre, la conexión social y el acceso a entornos saludables ganan peso en la evaluación.

La salida de Boston del top 50 no implica necesariamente un deterioro abrupto, sino más bien un reacomodamiento frente a otras ciudades que han implementado políticas activas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos.

De cara al futuro, el desafío para Boston —y para muchas grandes urbes— será encontrar un equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida, en un contexto donde la felicidad urbana se convierte en un indicador cada vez más relevante.