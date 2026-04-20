Cerro Catedral: costará 160 mil pesos, un 40% más que el año pasado

La temporada invernal 2026 llega con aumentos significativos en uno de los principales destinos turísticos del país. El pase diario para esquiar en el Cerro Catedral tendrá un costo de 160 mil pesos, lo que representa un incremento cercano al 40% respecto al año pasado, según confirmaron operadores del sector.

Ubicado en San Carlos de Bariloche, el complejo es el centro de esquí más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Cada invierno recibe a miles de turistas locales e internacionales que buscan disfrutar de sus más de 120 kilómetros de pistas y una amplia oferta de servicios.

El aumento en las tarifas se explica, en parte, por la inflación acumulada, los costos de mantenimiento y la actualización de servicios. Desde la empresa concesionaria señalaron que se realizaron inversiones en infraestructura, medios de elevación y mejoras en la experiencia del visitante, factores que también impactan en el precio final.

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Sin embargo, el nuevo valor genera preocupación en el sector turístico. Operadores y agencias advierten que el encarecimiento podría afectar la llegada de turistas nacionales, que ya enfrentan altos costos en alojamiento, gastronomía y transporte. “El desafío es sostener la competitividad frente a otros destinos internacionales”, indicaron desde el rubro.

En contraste, desde el sector destacan que el Cerro Catedral continúa siendo un atractivo clave para la economía regional y una fuente importante de empleo durante la temporada alta. Además, se espera que la llegada de turistas extranjeros, favorecida por el tipo de cambio, ayude a sostener la actividad.

Con este nuevo esquema de precios, la temporada de invierno se perfila como una de las más exigentes en términos económicos para quienes eligen la nieve como destino, en un contexto donde el turismo también refleja el impacto de la situación macroeconómica.