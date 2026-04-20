El Gobierno Nacional relevó 9400 personas en situación de calle

Un relevamiento oficial encendió alertas sobre la situación social en el país: el Gobierno informó que al menos 9.400 personas viven actualmente en situación de calle en distintos puntos de Argentina. El dato surge de un operativo coordinado entre organismos nacionales, provincias y municipios, con el objetivo de dimensionar una problemática que, según especialistas, viene en aumento.

El informe fue elaborado con participación del Ministerio de Capital Humano y áreas sociales locales, que realizaron recorridas nocturnas y entrevistas en centros urbanos para contabilizar tanto a personas que duermen en la vía pública como a aquellas que pasan la noche en paradores o refugios temporales.

De acuerdo con los primeros resultados, la mayor concentración se registra en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la combinación de factores económicos, falta de acceso a la vivienda y problemas de salud mental complejizan la situación.

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Desde el Gobierno señalaron que el relevamiento busca “tener una radiografía más precisa” para diseñar políticas públicas específicas. Entre las medidas en análisis figuran la ampliación de la red de paradores, programas de reinserción laboral y asistencia integral para personas con consumos problemáticos.

Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la cifra podría ser aún mayor, ya que muchas personas evitan los operativos o se desplazan constantemente, lo que dificulta su registro. También reclaman políticas de largo plazo que aborden el acceso a la vivienda y el acompañamiento sostenido.

Especialistas en políticas sociales coinciden en que el fenómeno de la situación de calle responde a múltiples causas y requiere una respuesta coordinada entre el Estado y la sociedad civil. Mientras tanto, el dato oficial vuelve a poner el foco en una problemática visible en las calles, pero muchas veces subestimada en su magnitud.