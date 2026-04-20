Militares de EE.UU. entrenarán en la Argentina

La realización de ejercicios conjuntos entre fuerzas armadas de Estados Unidos y Argentina volvió a ubicarse en el centro de la agenda de defensa, en el marco de una creciente cooperación bilateral. Según confirmaron fuentes oficiales, las maniobras se llevarán a cabo en territorio argentino durante los próximos meses e incluirán actividades de entrenamiento, intercambio técnico y simulaciones operativas.

El despliegue contará con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina junto a unidades del Comando Sur de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina. Desde ambos países señalaron que el objetivo principal es fortalecer la interoperabilidad, es decir, la capacidad de actuar de manera coordinada ante distintos escenarios.

Entre las actividades previstas figuran ejercicios de respuesta ante emergencias, asistencia humanitaria y prácticas vinculadas a catástrofes naturales, un eje que cobró relevancia en la región en los últimos años. También se incluirán entrenamientos logísticos y de comunicaciones, considerados claves para operaciones conjuntas.

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Desde el Ministerio de Defensa argentino remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de acuerdos de cooperación vigentes y que no implican la instalación de bases extranjeras ni presencia permanente de tropas. “Son ejercicios acotados en el tiempo, con fines específicos de capacitación”, indicaron voceros oficiales.

Por su parte, especialistas en defensa destacan que estos entrenamientos permiten actualizar protocolos y compartir experiencias en áreas como ciberdefensa, rescate y asistencia en crisis. Sin embargo, también suelen generar debate político en torno al grado de alineamiento internacional del país y el rol de las fuerzas armadas en el escenario global.

En los próximos días se espera que se definan los lugares exactos donde se desarrollarán las maniobras y la cantidad de efectivos involucrados, así como el cronograma detallado de actividades. Mientras tanto, el anuncio ya abrió discusiones en distintos sectores sobre el alcance y las implicancias de esta cooperación militar.