Pami: paso a paso cómo tramitar la credencial

La credencial de PAMI es un documento clave para que jubilados y pensionados accedan a prestaciones médicas, medicamentos con descuento y distintos servicios sociales en todo el país. En los últimos años, el organismo simplificó el proceso para obtenerla, permitiendo gestionarla tanto de forma presencial como digital.

A continuación, el paso a paso para tramitarla sin complicaciones:

1. Verificar la afiliación

Antes de iniciar el trámite, es fundamental confirmar que la persona esté afiliada a PAMI. Esto suele ocurrir automáticamente al jubilarse o recibir una pensión, aunque también puede gestionarse en una agencia del organismo o a través de su sitio web.

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2. Reunir la documentación

Para obtener la credencial, se necesita el Documento Nacional de Identidad (DNI). En algunos casos, pueden solicitar documentación adicional si hay inconsistencias en los datos.

3. Elegir la modalidad de trámite

El afiliado puede optar por dos vías:

* Online: ingresando a la página oficial de PAMI o a la app, donde se puede descargar la credencial provisoria o digital.

* Presencial: acercándose a una agencia de PAMI con turno previo.

4. Descargar o retirar la credencial

Una vez validada la información:

* La credencial digital puede descargarse e incluso utilizarse directamente desde el celular.

* También se puede solicitar la versión plástica, que se envía al domicilio o se retira en la sede correspondiente.

5. Activación y uso

La credencial no requiere activación adicional. Desde el momento en que se obtiene, el afiliado puede utilizarla en farmacias, clínicas y centros de salud adheridos.

Opciones digitales en crecimiento

Desde PAMI destacan que cada vez más afiliados utilizan la credencial digital, que tiene la misma validez que la física y evita extravíos. Además, permite consultar recetas electrónicas y turnos médicos desde el celular.

Un trámite cada vez más ágil

El organismo asegura que la digitalización permitió reducir tiempos y evitar traslados innecesarios, especialmente para adultos mayores. Sin embargo, mantienen la atención presencial para quienes prefieren el método tradicional.

Contar con la credencial actualizada es fundamental para garantizar el acceso pleno a la cobertura médica y a los beneficios que brinda PAMI en todo el país.