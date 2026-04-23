Javier Milei insiste en que “la inflación va a empezar con cero este año”

El presidente Javier Milei afirmó que la inflación comenzará a bajar en los próximos meses y buscó llevar tranquilidad en medio de la persistente suba de precios. Lo hizo durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde sostuvo que el proceso de desaceleración ya tiene bases en marcha, aunque evitó poner fechas precisas para una caída fuerte del índice.

El Gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de los periodistas acreditados en Casa Rosada

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré”, explicó el mandatario, en un intento por matizar sus propias proyecciones. Según argumentó, la dinámica actual responde a un contexto excepcional generado tras las elecciones de 2025.

“Cuando nosotros ganamos, hubo un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo algo así. Nos preparamos para lo peor”, afirmó. En esa línea, consideró que ese escenario impactó de lleno en los precios y en la actividad económica.

El jefe de Estado reconoció que “la economía se frenó” en los últimos meses, pero aseguró que comienzan a verse señales de recuperación que, a su entender, anticipan un cambio de tendencia. Entre los datos que mencionó, destacó la recaudación de marzo y los movimientos en créditos y débitos. “La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos”, sostuvo.

“Un gran indicador que tenemos es la recaudación. Vemos que la actividad dejó de caer. El índice líder va para arriba. El crédito repunta fuertemente. Se está reconstituyendo el capital de trabajo", destacó.

En paralelo, Milei vinculó la futura desaceleración inflacionaria con la continuidad de su programa económico y las reformas en marcha, orientadas a estabilizar la macroeconomía. En ese contexto, volvió a defender medidas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca fomentar la inversión a través de beneficios fiscales.

Su reunión con Peter Thiel

Durante la entrevista el presidente también se refirió a su reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal. Según contó, el encuentro giró en torno a la sostenibilidad de las reformas y no incluyó discusiones sobre inversiones concretas. “Reconoce los logros y preguntó cómo se sostienen en el tiempo”, señaló.

“La reunión con Peter Thiel fue maravillosa. Él es un anarcocapitalista, como filosóficamente soy yo. Le explicamos que cuando llegamos al gobierno había un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, 5 del Tesoro y 10 del Banco Central, y que nosotros, en el primer mes, llegamos a 0 en el Tesoro y el del Banco Central lo eliminamos al sexto mes", destacó.

FN