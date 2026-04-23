Peter Thiel compró la casa más cara de Buenos Aires: pagó cerca de u$s12 millones en Barrio Parque

El magnate tecnológico Peter Thiel compró una de las propiedades más exclusivas de Buenos Aires y marcó un récord en el mercado inmobiliario premium porteño. La operación se cerró en torno a los u$s12 millones y convirtió a la residencia en una de las ventas más altas de los últimos tiempos en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico.

Thiel, cofundador de PayPal junto a Elon Musk, referente global del capital de riesgo tecnológico y uno de los primeros inversores de Facebook, eligió una mansión ubicada cerca de la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, en uno de los enclaves más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

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La propiedad fue reciclada de manera integral antes de la venta y cuenta con más de 1.600 metros cuadrados cubiertos, una dimensión poco habitual incluso dentro del segmento de ultra lujo.

Cómo es la casa más cara que compró Peter Thiel en Buenos Aires

La residencia mantiene el estilo clásico de las grandes mansiones de Barrio Parque, pero fue modernizada con materiales de alta gama y detalles importados en sectores clave como cocina, baños y espacios de recepción.

En la planta baja tiene doble acceso, un amplio living, comedor formal, escritorio, cocina integrada visualmente con el jardín y un sector destinado a platería y vinos. Uno de los puntos más llamativos es una gran escalera de mármol que conecta los distintos niveles de la casa.

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En la planta superior se distribuyen seis dormitorios en suite, además de otro escritorio, lavadero y áreas de servicio. También incluye una cava de vinos y una gran terraza con vista al jardín.

La estética combina detalles originales con una impronta moderna, minimalista y elegante, algo muy valorado dentro del mercado internacional de propiedades premium.

Por qué Peter Thiel eligió invertir en Argentina

La compra no se interpreta solo como una operación inmobiliaria. Fuentes del sector aseguran que este tipo de decisiones suelen responder a estrategias patrimoniales de largo plazo.

Thiel mantiene afinidad con el presidente Javier Milei con quien se vio hoy en Casa Rosada y sigue de cerca el rumbo económico argentino. Durante su visita al país también mantuvo reuniones con empresarios y otros referentes políticos.

Su patrimonio supera los u$s30.000 millones y su perfil combina tecnología, geopolítica e inversiones estratégicas. Por eso, la adquisición de una base en Buenos Aires también es leída como una apuesta de posicionamiento.

En el mercado inmobiliario sostienen que no se trata de compras impulsivas. “Son decisiones donde pesan la ubicación, la calidad arquitectónica y el resguardo de valor”, explican.

Barrio Parque, el refugio del lujo porteño

Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico, es uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad. Allí conviven embajadas, residencias diplomáticas, empresarios y figuras históricas como Mirtha Legrand y Susana Giménez.

La baja densidad, el entorno verde y la escasa oferta hacen que cada operación tenga un valor especial.

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Especialistas del sector remarcan que en este tipo de propiedades no solo se paga por los metros cuadrados, sino también por la historia, el diseño, la privacidad y la singularidad del inmueble.

La llegada de un inversor internacional como Peter Thiel vuelve a poner a Buenos Aires en el radar global del real estate de lujo y refuerza el atractivo de los activos únicos en un contexto económico cambiante.

LB/DCQ