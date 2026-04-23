Peter Thiel, Palantir y la polémica por la vigilancia global: alertan por riesgos para Argentina

La posible reunión entre el empresario tecnológico Peter Thiel y el presidente argentino genera inquietud en torno al rol de la empresa Palantir, especializada en minería de datos y análisis predictivo. Sebastián Di Doménica, especialista en tecnología, advirtió sobre el alcance y los riesgos de esta tecnología, especialmente en manos estatales.

“Palantir es una plataforma de minería de datos”, explicó, al detallar que la compañía recolecta información de múltiples fuentes como GPS, cámaras, transacciones financieras y redes sociales. “A partir de ahí, hace una minería de datos con inteligencia artificial para desarrollar una vigilancia global”, agregó.

El especialista subrayó que este modelo implica el uso masivo de datos personales: “Utiliza datos que, en alguna medida, son privados, porque son datos de las personas”, lo que abre interrogantes sobre privacidad y control.

Vigilancia, algoritmos opacos y control social

Uno de los puntos más críticos es la falta de transparencia en el funcionamiento de estos sistemas. “No sabemos qué consideran peligro, no sabemos exactamente cómo vigilan, qué vigilan y para qué vigilan”, advirtió Di Doménica sobre los algoritmos utilizados por la compañía.

Según explicó, este tipo de tecnología permite desarrollar vigilancia predictiva, una práctica cuestionada a nivel internacional: “Supone que predice una determinada acción peligrosa”, lo cual incluso está restringido en regulaciones como las europeas.

Además, alertó sobre el perfilado masivo de personas: “Genera perfiles de miles y miles de personas, generando un perfilado masivo”, lo que podría derivar en mecanismos de control social o persecución política.

La preocupación se amplifica al considerar los principales clientes de la empresa, entre ellos organismos como la CIA, el FBI y el Pentágono. “Son sistemas de espionaje y de inteligencia gubernamentales”, remarcó.

Riesgos políticos y soberanía de datos

Di Doménica también puso el foco en el impacto político de un eventual acuerdo con el Estado argentino. “Cualquier servicio de este tipo debería ser discutido a nivel público, debería ser llevado al Congreso”, sostuvo, enfatizando la necesidad de transparencia.

El especialista advirtió sobre una estrategia habitual de estas compañías: “Recolectan datos tan sensibles que finalmente los Estados quedan atados a estas empresas”, lo que compromete la autonomía estatal.

En ese sentido, destacó un concepto clave: “Se meten con lo que se llama la soberanía de datos, que son datos de todos nosotros que pasan al poder de empresas extranjeras”.

Además, vinculó a Peter Thiel con corrientes ideológicas críticas de la democracia liberal: “Plantea que las empresas privadas deberían ser más importantes que el Estado”, señaló, en referencia a su influencia en la política estadounidense.

Finalmente, concluyó que el posible vínculo entre el gobierno y Palantir debe ser observado con cautela: “El acuerdo con el Estado argentino sería muy delicado”, advirtió.

