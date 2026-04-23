Sin periodistas en Casa Rosada, Milei mantuvo un encuentro reservado con Peter Thiel

El presidente Javier Milei recibió este jueves en su despacho de Casa Rosada al empresario tecnológico Peter Thiel, en un encuentro sin detalles oficiales sobre su contenido. La reunión se realizó en la sede del Poder Ejecutivo, con la participación del canciller Pablo Quirno, el propio Thiel y dos de sus colaboradores, en un contexto marcado por restricciones al ingreso de periodistas acreditados a Balcarce 50.

El Gobierno difundió únicamente una imagen oficial del encuentro, en la que también aparecen Matt Danzeisen —gestor de cartera de Thiel Capital—, Matías Van Thienen —socio de Founders Fund— y el traductor presidencial Walter Kerr. No se informó sobre los temas abordados ni sobre eventuales acuerdos en evaluación.

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Se trata del segundo encuentro entre Milei y Thiel, uno de los empresarios más influyentes del ecosistema tecnológico global y referente del capital de riesgo en Estados Unidos. La visita se da luego de una serie de contactos previos: la semana pasada, el magnate mantuvo reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo y con funcionarios del área de Cancillería.

Peter Thiel, empresario tecnológico y cofundador de PayPal

Thiel, cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook, es además titular de Palantir, una empresa especializada en análisis de grandes volúmenes de datos que provee servicios a organismos de seguridad y defensa, incluido el Pentágono. Su visita en la Argentina puso el foco en eventuales acuerdos con el Estado en materia tecnológica, aunque el Gobierno no confirmó negociaciones ni precisó el alcance de los contactos.

El empresario arribó al país junto a su esposo, Matt Danzeisen, sus hijos y un equipo técnico de confianza. Además de la agenda oficial, su visita incluye la evaluación de oportunidades de inversión en la Argentina, tanto en el sector tecnológico como en activos inmobiliarios. Según trascendió, adquirió una residencia en Barrio Parque y compraría campos en la Patagonia, una región en la que ya había manifestado interés en explorar.

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Nacido en Frankfurt y criado entre Estados Unidos y Namibia, Thiel construyó su trayectoria como uno de los principales inversores de Silicon Valley a través de Founders Fund, desde donde impulsó compañías como SpaceX y Stripe. Su perfil combina actividad empresarial con posicionamientos ideológicos en favor de la desregulación económica y el libre mercado.

La reunión en Casa Rosada se desarrolló bajo un fuerte hermetismo oficial, sin acceso para periodistas acreditados ni cobertura en el lugar que se enmarca en las limitaciones vigentes al ingreso de la prensa a la sede de Gobierno.

GD / EM