Amistad, negocios y escribanías: los vínculos entre los Caputo y los Neuss

La relación entre Santiago Caputo, Patricio Neuss y Juan Neuss se remonta a la infancia y tiene un punto geográfico y social claro: el tradicional country Martindale Country Club, uno de los espacios residenciales más exclusivos del conurbano norte bonaerense.

Distintas reconstrucciones periodísticas ubican allí el origen del vínculo personal entre las familias, donde los jóvenes compartieron ámbitos sociales y deportivos. Ese lazo temprano se consolidó con el tiempo y se mantuvo en la adultez, coincidiendo luego con la expansión empresarial de los Neuss en sectores como la energía.

De Martindale a los negocios energéticos La amistad entre los Caputo y los Neuss nació en Martindale, donde coincidieron durante su infancia y adolescencia. Ese espacio funcionó como ámbito de sociabilidad entre familias de alto poder adquisitivo, generando vínculos que luego se proyectaron en la vida profesional.

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Con el paso de los años, Patricio y Juan Neuss desarrollaron su actividad empresarial en el sector energético, particularmente a través de compañías vinculadas a generación y distribución eléctrica. En paralelo, la figura de Santiago Caputo creció en el plano político, consolidándose como uno de los estrategas más cercanos al presidente Javier Milei. La persistencia del vínculo personal entre los protagonistas es señalada en diversas investigaciones periodísticas como un factor relevante para comprender la cercanía entre determinados sectores empresariales y la toma de decisiones estratégicas en el Estado.

La relación entre Santiago Caputo y Luis Caputo. Otro vínculo central dentro del entramado familiar y político es el que une a Santiago Caputo con su tío, el ministro de Economía Luis Caputo.

Luis Caputo es primo del escribano Claudio Caputo Peña, padre de Santiago, lo que convierte al ministro en tío político del asesor presidencial. Ese lazo familiar se tradujo en una relación cercana desde la juventud, en la que el ministro habría tenido influencia en la formación profesional y en la inserción de Santiago en ámbitos vinculados a la economía y la política. Aunque la versión oficial da cuenta de una relación inexistente.

El vínculo entre ambos se volvió particularmente relevante a partir del ascenso político de Javier Milei, cuando tanto Luis como Santiago pasaron a ocupar posiciones estratégicas dentro del gobierno nacional, uno en el área económica y el otro en el diseño político y comunicacional.

Los hermanos de Santiago Caputo: perfiles y actividades

Dentro del núcleo familiar, además de Santiago, aparecen tres hermanos:

Francisco Caputo Se desempeña como coach ontológico, con actividad en capacitaciones vinculadas al desarrollo personal y liderazgo. También fue mencionado en ámbitos políticos y organizativos vinculados a espacios cercanos al oficialismo libertario.

Ezequiel Caputo Mantiene un perfil bajo y su actividad se vincula a áreas relacionadas con el desarrollo personal, herramientas tecnológicas y formación profesional. Su exposición pública es menor en comparación con otros miembros de la familia.

Malena Caputo Es licenciada en Ciencias Sociales y ha desarrollado actividades vinculadas a la escritura, la investigación académica y proyectos creativos. Su perfil combina intereses culturales y tecnológicos.

Las escribanías del clan Caputo

El ámbito notarial constituye uno de los pilares históricos del entramado familiar, ligado a la trayectoria del escribano Claudio Caputo Peña, padre de Santiago, quien tuvo una participación destacada dentro del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese esquema aparecen dos nombres centrales:

María Inés Caputo La escribana María Inés Caputo integra la estructura histórica del estudio familiar y forma parte del entramado notarial que sostuvo la continuidad del apellido en la actividad jurídica. Su desempeño dentro de las escribanías Caputo se remonta a décadas anteriores, consolidando su rol como una de las figuras que aseguraron la continuidad institucional del estudio.

Noelia Caputo La escribana Noelia Caputo representa una generación posterior dentro del esquema familiar y se encuentra al frente de una de las escribanías asociadas al apellido, especializada en certificaciones, escrituras y análisis registrales. Su actividad está vinculada a la continuidad generacional del estudio y a la expansión de la presencia del apellido Caputo en el ámbito notarial de la Ciudad de Buenos Aires.

Un entramado familiar, social y político. La amistad nacida en Martindale entre los Caputo y los Neuss, el vínculo familiar entre Santiago y Luis Caputo, y la continuidad histórica de las escribanías familiares configuran un entramado donde convergen relaciones personales, estructuras profesionales y espacios de poder.

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El origen social compartido, los lazos familiares y la continuidad institucional de las escribanías explican, en parte, la persistencia de relaciones que atraviesan ámbitos empresariales, jurídicos y políticos, consolidando una red de vínculos que se proyecta desde la infancia hasta la actualidad.

MV CP