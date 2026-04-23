Myriam Bregman: “Le dije ‘gatito mimoso’ cuando todos se arrodillaban ante Milei”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional Myriam Bregman analizó su crecimiento en las encuestas, el escenario político actual y el rol de la izquierda frente al gobierno de Javier Milei.

Myriam Bregman es abogada, activista por los derechos humanos y dirigente política. Se desempeña como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue legisladora y es referente del Frente de Izquierda. Es fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y participó como abogada querellante en juicios de lesa humanidad.

Myriam, qué gusto hablar con vos. La semana pasada quería hacerlo e insistí cuando apareció una encuesta en la que vos eras la política que mejor imagen tenía entre los considerados de la oposición a Milei. Al mismo tiempo, un crecimiento tuyo frente a todos los demás en el último tiempo que intuyo tiene que ver con ser vista como la contracara de Milei en aquel momento en que le dijiste “gatito mimoso”. Me recordaba un jefe de redacción, Pablo Helman, que un día entrevistándote yo te dije: “¿Pero te imaginás vos siendo presidenta?” y vos te reíste, dijiste como algo absolutamente imposible. Esto me lleva a preguntarte: ¿creés que existen las posibilidades, en un eventual fracaso de la política económica de Milei, de que la izquierda tenga la oportunidad de poder ser gobierno?

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Mirá, la verdad es que sí, la izquierda además siempre es muy estigmatizada. Los libertarios y muchos que no son libertarios, pero tienen bastante de macartismo en sus genes, siempre ubican a la izquierda como en un lugar que tiene que ser eternamente testimonial, de bajos porcentajes, y venimos demostrando lo contrario. Más allá de lo que pasó en las últimas elecciones, es verdad lo que vos mencionás, Jorge: no solamente la intención de voto, que eso puede cambiar, sino también lo que se llama medición de imagen, que tiene que ver más con un acompañamiento de la referencia. Y ahí está lo más interesante, porque es un reconocimiento a lo que hemos hecho y también a nuestras ideas.

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Eso nos plantea un desafío muy grande por delante. Nosotros creemos que hay que asumirlo, empezar a discutir qué vamos a hacer con ese reconocimiento, con esos números que nos dan las encuestas, no para pensar una carrera individual, sino para pensar de verdad cómo sacamos a nuestro país del lugar en el que está sumido. Milei ha venido a terminar de reventar todo, no es algo nuevo, es la consecuencia de lo viejo. La idea es pensar algo nuevo, un nuevo movimiento histórico que saque al país de este lugar. El desafío que nos dejan no es poco.

Bueno, pero más allá de los personalismos, son necesarios que las ideas se encarnen en quienes las representen. Y claramente, dentro de todas las personas que han representado la idea de izquierda, vos has logrado pregnar de una manera distinta. No sé cuánto tuvo que ver el “gatito mimoso” también en ese punto.

El “gatito mimoso” algo tuvo que ver, porque fue muy gráfico de lo que pasaba en ese momento, cuando todos se arrodillaban ante Milei. Las cosas también hay que mirarlas en perspectiva de los demás. Yo no reniego de que las personalidades y las luchas permitan ciertas peleas y otras veces no. Lo asumo como un desafío y una responsabilidad personal.

Y a quienes se ilusionan con que la izquierda avance, les digo: tenemos que ver qué hacemos todos juntos, cómo nos organizamos y peleamos por estas ideas, porque del otro lado está el poder económico. A veces siento que se trata de armar “todos contra Milei”, pero Milei de verdad es un gatito mimoso del poder económico. No fue una frase marketinera.

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Detrás de Milei está el poder económico. Si querés sacar a la Argentina de este lugar y terminar con este proyecto neoliberal autoritario, tenés que pensar con qué fuerza vas a enfrentar a ese poder. Del otro lado también se preparan. Ves movimientos, reaparece Macri, Patricia Bullrich viendo cómo se ubica, y también piensan en un frente opositor que incluya sectores que le votaron todo a Milei para que lo que logró no se pierda.

Al poder económico no le interesa tanto preservar a Milei, sino lo que consiguió. Ahí hay una pelea muy grande.

Ahora, pensando en voz alta, hago una comparación con el PT en Brasil, que originalmente podía tener puntos de contacto con el Frente de Izquierda y fue logrando credibilidad gobernando distritos. ¿No sería un paso que el Frente de Izquierda gobierne un distrito y muestre gobernabilidad?---

No sé si todas las experiencias se van a repetir iguales, pero puede pasar. En Jujuy hemos tenido elecciones que te permiten casi gobernar una comuna y pensar cómo serían esas manos de la izquierda, cómo sería la autogestión, la participación de las mayorías populares, cómo se invertiría esta lógica donde tres o cuatro deciden por la mayoría. Hay experiencias históricas.

Yo sigo mucho el proceso de Brasil, sobre todo por Lula, un líder hipercarismático que incluso reconoció los límites de su gobierno sin cambiar la matriz neoliberal. Eso es algo que más de uno debería escuchar. Para acceder a su última presidencia hizo alianzas con sectores tradicionales, como acá podría ser un Macri, y eso no le permitió avanzar en reformas como la laboral. Sigo ese proceso y planeo viajar para compartir experiencias con compañeros de Brasil. Porque cuando estamos tan mal, lo peor que podés hacer es crear falsas expectativas y repetir experiencias como la del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Parece fácil decir “le podemos ganar en las urnas”, pero si no cambiás las condiciones estructurales es muy difícil. El FMI no quiere aumento de jubilaciones ni presupuesto universitario. Si no hablás de eso, llevás a una nueva frustración. Yo no quiero repetir esas experiencias.

Bueno, Myriam, te mando un beso grande. Te vamos a seguir llamando. La última vez que hablamos te quejabas de la falta de visibilidad mediática al Frente de Izquierda y nosotros vamos a seguir insistiendo.

Sí, fijate que esto de las encuestas a muchos los toma por sorpresa, porque han tratado de invisibilizarnos por mucho tiempo. Entiendo por qué: somos incómodos y nuestra tarea es incomodar. Así que te agradezco mucho. Hasta luego.

Y la del periodismo también. Vamos a seguir haciéndolo. Te mandamos un beso grande.

GD / EM