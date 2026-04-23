Milei activa la reforma electoral: Bullrich, Coto y Menem, los apellidos alrededor del proyecto

Javier Milei envió al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral, que incluye temas de fondo como la eliminación de las PASO, la modificación del sistema de creación y financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para quienes quieran ser candidatos. El debate le permitirá al oficialismo recuperar algo de la narrativa “anti-casta” y “anti-política” luego de semanas copadas por el escándalo de Manuel Adorni. También, será la oportunidad para que aparezcan nuevos referentes libertarios en escena.

Reforma electoral: cuáles son los 5 cambios clave que impulsa Milei

El proyecto ingresó a través del Senado y se analizará en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto. El fueguino pretende avanzar con el proyecto de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por Federico Sturzzeneger que engloba cambios a diversas legislaciones, como la ley de bosques y tierras hasta las expropiaciones y desalojos. Su plan es conseguir el dictamen la semana que viene para luego meterse de lleno con la reforma electoral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Coto será el miembro informante en La Libertad Avance, es decir, el encargado de defender y argumentar a favor del proyecto. Patricia Bullrich, la jefa del bloque, tendrá la misión de negociar con otros espacios y conseguir los votos, que aún no están garantizados.

La “segunda generación de reformas” con impronta menemista

Todo el proceso será monitoreado de cerca por la Casa Rosada, que tiene especial interés en el asunto. Según confirmaron fuentes libertarias a PERFIL, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo “Lule” Menem, es el funcionario del Ejecutivo que está en contacto permanente con los senadores. “Todo se habla con él”, aseguran fuentes oficialistas.

"Bombita de humo", "cara de cemento" y el ojo en Adorni: las reacciones opositoras más "picantes" a la ley de Reforma Electoral

Con el recambio de la composición del Congreso, en La Libertad Avanza hablan de la necesidad de encarar una “segunda generación de reformas”. La modificación al sistema electoral, dicen, es uno de los grandes temas que estaba en agenda. De hecho, en el oficialismo niegan que haya un “timming” pensado para intentar correr a un segundo plano los casos por presunta corrupción.

En el Senado cuentan que el proyecto comenzó a ser trabajado el año pasado por la actual diputada Giselle Castelnuovo, una abogada especializada en asuntos electorales que en 2024 fue designada como subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Sus compañeros de espacio le destacan su “perfil técnico”. En esta iniciativa trabajó codo a codo con María Luz Landívar, a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que estaba bajo su órbita.

Javier Milei lanza una ambiciosa reforma electoral pero está obligado a conseguir los votos

La DINE es el organismo encargado de organizar las elecciones y de definir detalles sensibles. Por eso, cuando Castelnuovo se presentó como candidata a diputada en 2025 tuvo que renunciar a su cargo. Una serie de notas periodísticas que señalaron las dudas que generaba la presencia de la mujer en “los dos lados del mostrador”.

El proyecto de Castelnuovo no era el único sobre la mesa. También hubo otro redactado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. La funcionaria, alineada al asesor Santiago Caputo, fue calificada por el presidente como el “cerebro jurídico” del gobierno. Sin embargo, en este tema no logró imponerse.

El texto que ingresó al Senado no pasó por las manos del ministro del Interior. En La Libertad Avanza lo explican de modo sencillo: “Lo que pasa es que se empezó a trabajar antes de que (Diego) Santilli fuera nombrado”. Con respecto a la participación de Ibarzábal, contestan: “Quizás participó en el chequeo de la redacción final. Pero el trabajo fue de la DINE y de Giselle, que va a llevar el tema en la Cámara baja”, cuentan.

La búsqueda de un dictamen veloz

Todos los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales son de La Libertad Avanza y de bloques afines con el oficialismo. En el mileísmo saben que todavía nadie puede anticipar el poroteo en el recinto, pero se entusiasman con conseguir un dictamen rápido.

Los libertarios argumentan que todos los espacios políticos quieren una reforma del sistema electoral, que existen múltiples proyectos similares al libertario y que lograrán llegar a los acuerdos necesarios. Sin embargo, en el peronismo hay quienes sostienen que si se consigue un dictamen veloz será solo porque La Libertad Avanza no les permite integrar la comisión como corresponde.

Dura crítica de Gil Domínguez: “La Corte Suprema abdicó ser el control de la división de poderes”

“Lo mismo pasó con el proyecto de ‘Falsas denuncias’. Sacaron dictamen enseguida porque no nos permiten integrar las comisiones”, aseguraron a PERFIL desde el peronismo. La situación, según denuncian, se replicó cuando se discutió el pliego del juez Carlos Alberto Mahiques. La senadora Juliana Di Tullio habló de “atropello institucional”.

A pesar de conseguir un dictamen rápido, los más optimistas del oficialismo saben que se trata de un proyecto con muchas capas que requerirá mucha pericia y negociación. Ficha Limpia y eliminación de las PASO serán los dos temas más reñidos.

DCQ