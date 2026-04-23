Una periodista acreditada contó la verdadera razón por la que el Gobierno cerró la Casa Rosada

La gestión de Javier Milei ha consolidado un esquema de restricciones al acceso a la información y un discurso hostil que señala a la prensa crítica como parte de la "casta" política. Así, la periodista Silvia Mercado denuncia, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que la prohibición de ingreso a los cronistas en la Casa Rosada representa una represión informativa que debilita el ejercicio democrático y la transparencia institucional.

La periodista y escritora argentina especializada en política y economía, Silvia Mercado, trabajó en diarios como Clarín y La Nación, además de participar en distintos programas de análisis político en radio y TV. Además de ello, es autora de varios libros, muchos de ellos centrados en figuras políticas y en la dinámica interna de los gobiernos. Entre sus trabajos más conocidos están El relato kirchnerista en 200 palabras y El inventor del peronismo.

Fuiste, de algún modo, avanzada en sufrir estas discriminaciones que ahora se hacen para todo el mundo en la Casa Rosada. Tenés credenciales para representar a todos los que hoy no van a poder entrar. ¿Cuál es tu opinión y cómo ves que esto va a evolucionar?

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Tenemos la tranquilidad de contar todavía con medios que nos respaldan. Te puedo decir que lo que hay aquí es una escalada desde ese momento hasta ahora. Vamos a ver cómo lo resolvemos.

No es nada fácil, porque la verdad es que Javier Milei no quiere tener la Casa Rosada abierta para el periodismo, como ha sucedido en todos los gobiernos de la democracia e incluso antes.

No hubiera podido preguntarle José Ignacio López a Videla por los desaparecidos si no hubieran existido esas conferencias.

Exactamente. O sea que no solo estaba abierta la Casa Rosada y se daban conferencias de prensa.

Estamos ante un modelo ultrarrepresivo en materia de libertad de expresión, absolutamente discrecional, porque ahora cualquier excusa es válida para no dejarnos entrar.

La excusa ahora es que se filmaba dentro de la Casa Rosada. ¿Cuál es el argumento actual?

Un colega se equivocó.

Nosotros, es decir, yo le tengo confianza plena, porque dicen que él es un espía. Ignacio Salerno es un colega excepcional, un gran periodista, una persona de bien, un muy buen compañero que se equivocó porque es muy joven, le piden eso en el medio y, bueno, acá estamos. De todos modos, me parece que no hay que enfocarse en este caso, porque la verdad es que Milei quiere que no entremos desde hace mucho tiempo.

Ha intentado cualquier cosa.

MV / EM