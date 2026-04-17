7 periodistas acreditados vuelven a la Casa de Gobierno, tras restricción de ingreso

El Gobierno nacional devolvió las acreditaciones a siete periodistas, a los que les había prohibido el ingreso a la Casa Rosada.

El 6 abril de 2026, el Gobierno nacional restringió el ingreso a la Casa Rosada a varios periodistas acreditados de medios como El Destape, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, FM La Patriada y A24. La medida, justificada como "preventiva" ante una supuesta campaña de espionaje vinculada a Rusia inhabilitó las huellas dactilares de cronistas como Liliana Franco y Fabián Waldman.

Después de la medida restrictiva tomada por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados -pero no el Senado- hizo lo mismo. Martín Menem, presidente de Diputados, aclaró que no era una medida contra los periodistas sino contra los medios La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur.

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Presunta campaña rusa justifica la prohibición gubernamental

Según trascendió, el Gobierno habría tomado la decisión debido a que los periodistas habían publicado artículos en 2024 que desacreditaban a Javier Milei, supuestamente alentados por una acción rusa.

De acuerdo con una investigación realizada por openDemocracy y The Continent, agentes rusos habrían puesto en marcha operaciones de desinformación a través de la publicación de artículos en medios de comunicación argentinos.

Solución para los periodistas sin acceso

Twit de la periodista Tatiana Scorciapino

La situación se solucionó finalmente el viernes 17 de abril, cuando todos los periodistas fueron admitidos de nuevo en la Casa Rosada. “El gobierno nos devolvió la acreditación que nunca debería habernos sacado”, expresó en X la periodista Tatiana Scorciapino, del diario Tiempo Argentino.