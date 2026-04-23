El Gobierno de Javier Milei presentó este miércoles en el Congreso el proyecto de reforma electoral que incluye, entre otras cuestiones, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la incorporación de "Ficha Limpia", puntos que fueron duramente cuestionados por varios referentes de la oposición.

El consenso para avanzar sobre la iniciativa surgió de la Mesa Política del pasado viernes que se llevó a cabo en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e ingresará por el Senado, en donde las miradas se centrarán en la legisladora libertaria Patricia Bullrich.

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Myriam Bregman: "Se me arrugan los dientes"

"Ficha Limpia en el gobierno de Milei... Se me arrugan los dientes de la risa. Tienen la cara de cemento", ironizó brevemente la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman a través de su cuenta de X.

La referencia es al proyecto de Ficha Limpia, que impide que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos se presenten a elecciones.

Pablo Juliano contra la eliminación de las PASO: el recuerdo de Espert

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano cuestionó en primer lugar la eliminación de las PASO, incluida dentro del proyecto impulsado por el gobierno, y aseveró: "Quieren eliminar las PASO para que los que tienen la lapicera pongan los candidatos".

"Defienden a Adorni, a Espert, las coimas en ANDIS y proponen Ficha Limpia", remarcó luego sobre los escándalos que envuelven a dirigentes oficialistas. El legislador también hizo referencia al artículo que hace referencia a los sistemas de financiamiento de los partidos políticos y sostuvo que en el oficialismo "se financian con criptoestafas y aportes narco".

Para Eduardo Valdés, el Gobierno es el único favorecido

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés se sumó a la ola de críticas contra la reforma electoral presentada por el Ejecutivo y, tras llamar a "rechazarla por completo", aseguró: "Sólo favorece los intereses de La Libertad Avanza y sus aliados".

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Florencia Carignano: "Una bombita de humo"

"Es una distracción para que no hablemos, nos mandan esta bombita de humo para que nos pongamos a discutir de cualquier cosa menos de los problemas reales de la Argentina", sostuvo en una entrevista la diputada de UxP Florencia Carignano.

La legisladora de la oposición también le atribuyó la presentación del proyecto al informe de gestión que el jefe de Gabinete Manuel Adorni debe presentar el próximo 29 de abril en el Congreso y señaló: "La próxima semana viene Adorni. Por eso mandan esto, para discutir sobre cualquier cosa que es cero importante".

Para Hernán Reyes, no vale mezclar

"No son honestos. Si realmente quisieran Ficha Limpia, no la mezclarían con la discusión sobre las PASO", cuestionó por su parte el legislador de CABA de la Coalición Cívica ARI Hernán Reyes.

Insistió: "Sí a Ficha Limpia. No a la eliminación de las PASO".

Maximiliano Ferraro: "Una reforma extorsiva y tramposa"

Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la iniciativa con dureza: "FICHA LIMPIA NO PUEDE SER UNA MONEDA DE CAMBIO PARA DARLE MÁS PODER A MILEI Y LLA. El proyecto enviado hoy por Milei al Congreso es una reforma extorsiva y tramposa. Maquillada con Ficha Limpia, pero hecha a medida de las necesidades electorales del gobierno y de la Libertad".

Jorge Capitanich, con proyecto propio

Jorge Capitanich, senador de UxP, presentó por su parte un proyecto de "Integridad y Simplificación Electoral", el cual busca modernizar el Código Electoral Nacional y reformar las PASO, proponiendo que sean "primarias voluntarias para el elector y mayores exigencias para los partidos".

Los detalles del Gobierno sobre el envío de la reforma electoral al Congreso

Este miércoles, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Reforma Electoral sosteniendo que "tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar".

Uno de los puntos clave presentados en la iniciativa es la eliminación de las PASO, argumentando que "de acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado" y que "los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos".

"Además, esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos", se añadió en el comunicado oficial, sosteniendo que, en la actualidad, "solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado, y el otro 90% es 'plata negra' que muchas veces viene de actividades ilícitas".

En lo que respecta a la incorporación de "Ficha Limpia", otro de los puntos clave, se agregó: "No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario".

AS/LT