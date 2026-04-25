sábado 25 de abril de 2026
POLITICA
Comunicado

Periodistas expulsados de Casa Rosada: el Club Político Argentino repudió los graves ataques a la libertad de expresión

Luego que el gobierno de Javier Milei, en una decisión arbitraria e inédita en democracia, prohibiera el ingreso a los periodistas acreditados, el CPA sumó su voz al repudio "a una decisión que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la vida republicana"

Periodistas acreditados se congregan frente a la Casa Rosada 23042026
Periodistas acreditados se congregan frente a la Casa Rosada | AFP

Tras los violentos y reiterados ataques personales a periodistas por parte del presidente de la Nación, manifestados en una seguidilla de insultos y agravios, el Gobierno nacional ha tomado una determinación de extrema gravedad.

Con fundamentos arbitrarios, sin la debida intervención de la Justicia ni la presentación de pruebas, el Poder Ejecutivo ha expulsado de su ámbito de trabajo en la Casa de Gobierno a los representantes de la prensa allí acreditados.

Esta medida, inédita en la historia de nuestra democracia, reviste una gravedad institucional inusitada.

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El Club Político Argentino convoca a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto a manifestar su enérgico rechazo ante esta decisión que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la vida republicana, expresa su solidaridad con los periodistas agredidos e insta a los comunicadores a continuar con su imprescindible tarea de contralor de los poderes públicos.

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Comisión directiva Club Político Argentino

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