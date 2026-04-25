LLA (Lilia Lemoine Advierte): "Me llegó el rumor de que concejales de LLA votan proyectos K por plata..."

Desenfadada, y pocas veces 'políticamente correcta', Lilia Lemoine suele ser cuando los micrófonos queman y muchos personajes libertarios optan por el silencio, una furiosa "vocera" oficialista en redes, canales de noticias o en la propia Cámara de Diputados. Tanto puede defender medidas o recortes del Gobierno, que Manuel Adorni compre departamentos o viaje al Caribe, incluso defender a Sebastián Pareja en la pulseada mediática con 'Gordo Dan' Parisini y las "fuerzas del cielo", tuiteros oficialistas denunciados por el armador preferido de Karina Milei, a quienes los 'celestiales' acusan de "llenar las listas de kirchneristas"...

Lo cierto es que Lemoine este viernes 24 de abril volvió a patear el hormiguero desde su cuenta de X, posteando una "casi denuncia" de presunta corrupción en el propio seno oficialista. No dio nombres, pero posteó lo siguiente: "Me llega esta información de PBA, yo no sé si es cierto, pero me dicen que los concejales que entraron por LLA y ahora votan los proyectos K se dan vuelta por plata. Me comentan que el fee (sic) es de 5 mil dólares x voto. Esto es un "rumor de pasillo", por ahora. Pero como ya me lo dijeron 2 personas distintas que no están conectadas entre sí, paro la oreja. Si alguno tiene data, me avisa y miramos. Me parece GRAVÍSIMO. Todos los que entraron y traicionaron al espacio, si se encontrara alguna prueba al respecto, deberían ser investigados... Claro que necesito que quienes me hablen estén dispuestos a dar la cara. Sola no puedo. Gracias".

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Luego de ese mensaje publicó otro más corto, en el que trató de bajar decibeles, señalando que lo que buscaba era "terminar con el rumor de pasillo", pero que no había animosidad personal con nadie en particular de esos concejales genéricamente aludidos:

Las respuestas al mensaje de Lemoine sumaron un millar en poco tiempo, de todo tipo, algunos pidiéndole que diera esos nombres del "rumor", otros cuestionándole que difundiera mensajes de ese tipo, que afectaban al oficialismo y le servían a la oposición para acusar a los libertarios de corrupción. Uno de los primeros en responderle fue un exaliado libertario, Carlos Maslatón, que consideró el posteo de la legisladora mileista como "inexplicable", propio de "no oficialistas" de LLA:

Y agregamos algunas de las demás opiniones, entre las que había quienes con ironía decían "sorprenderse" por el posteo y algunos hasta quienes le pedían a Lilia que renunciara:

HB