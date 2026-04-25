Adorni en el Congreso: cocina un contraataque y evadirá preguntas sobre sus propiedades

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, afina detalles de su próximo paso: la presentación de su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Un evento que se producirá el próximo miércoles 29. Tendrá al ministro coordinador con la posibilidad de mostrarse sin las fisuras de su última presentación, montar un show, y evadir preguntas sobre su particular situación patrimonial que indaga la Justicia. De paso, podrá exhibir, una vez más, el respaldo de Javier Milei.

Pese a las dudas que todavía surgen en funcionarios sobre la posibilidad de que siga en su cargo, debido a la falta de explicaciones sobre su evolución patrimonial, el jefe de Estado entrega casi a diario señales de apoyo al hombre que coordina su gabinete. Ayer, por ejemplo, festejó el fallo del juez federal Daniel Rafecas que archivó una de las causas que lo comprometieron en el último mes (ver aparte).

“Esto se empieza a poner lindo”, lanzó el economista en X citando un posteo de Adorni con las siguientes palabras: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, expuso el funcionario cuando salió a la luz la decisión del magistrado.

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El jueves, Milei ratificó una vez más que acompañará al jefe de Gabinete en su exposición en la Cámara baja. “Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, anticipó en una entrevista realizada a un canal de streaming. También dio su sensación sobre las causas judiciales que acechan al ex vocero. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, indicó.

En torno a la actividad que tendrá lugar en el Congreso a partir de las 10.30, Adorni se encuentra trabajando desde hace tres semanas con su círculo de extrema confianza. Un entorno compuesto por Javier Lanari, el secretario de Comunicación y Medios, Aimé “Meme” Vázquez, la mujer que coordina la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos; y el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia.

Desde ese núcleo siempre partió una premisa: que el ex candidato a legislador porteño debe dar la cara. Más allá del avance judicial y las dudas de algunos legisladores violetas, que transmitían interrogantes acerca de cómo podía sobrellevar semejante situación de presión con un panorama judicial oscuro.

Pero, al mismo tiempo, señalaron que Karina Milei siempre estuvo convencida de la respuesta que puede dar el jefe de Gabinete en el escenario parlamentario.

Por cierto, el funcionario en la mira del juez Ariel Lijo se ocupó en estos días, junto con su equipo, en contestar por escrito más de dos mil preguntas de la oposición. Los interrogantes estuvieron dedicados, lógicamente, a indagar sobre su nivel de vida y cómo financió propiedades y vuelos privados, con varias contradicciones en su discurso público.

En relación a qué piensa hacer Adorni una vez en el recinto, trascendió que se dedicará a dar un informe técnico, dedicado a repasar la gestión. Eso le llevará al menos una hora. Luego, comenzará a dar respuestas de los bloques.

Utilizará un tono confrontativo que apareció en la última semana en respuestas de X, al momento de dar contestaciones. Un tono que le valió la crítica de su antecesor, Guillermo Francos, quien expresó que “no me gusta que se tome livianamente el tema”, en referencia a las causas judiciales que lo acechan y que el miembro del gabinete libertario las tomó con sarcasmo en X.

Hay posibilidad de que brinde un espectáculo cuando tenga que enfrentar las consultas de los miembros de Unión por la Patria. Será, sin lugar a dudas, el momento más candente de la sesión. En el oficialismo aseguran que intentará mostrarse firme, sin las dudas que ofreció en la última conferencia de prensa que protagonizó y que generó que el Gobierno deje de utilizarlo como figura en ese tipo de actividades. Pero tiene entre su gama de opciones levantarse e irse si nota que el ambiente lo sobrepasa y trastabilla al responder.

La Justicia cerró la causa por el viaje a Nueva York en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas determinó ayer archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos. Un expediente que se originó tras la denuncia por el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en un vuelo oficial a los Estados Unidos.

La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó al presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de la esposa del funcionario junto a la comitiva oficial en marzo pasado.

Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad. Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

Durante el proceso de investigación, la fiscalía interviniente impulsó distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir las circunstancias del viaje y determinar si había habido algún tipo de irregularidad en el uso del avión presidencial.

Entre esas diligencias se requirieron informes a los organismos responsables de la operación de la flota aérea oficial, registros de vuelo, documentación administrativa vinculada a la autorización del traslado y precisiones sobre la eventual participación de funcionarios en la organización del itinerario.

También se analizaron los criterios habituales de asignación del avión presidencial y si el caso encuadraba dentro de los usos permitidos por la normativa vigente.

Con esa información incorporada al expediente, la fiscalía no formuló acusación y el juez Rafecas coincidió en que no se configuraban los elementos necesarios para sostener la continuidad de la causa.

En su resolución dispuso el archivo, dando por cerrado el expediente en esta instancia, al menos hasta que eventualmente surjan nuevos elementos que justifiquen su reapertura.