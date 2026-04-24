Presentaron un amparo judicial para que periodistas puedan volver a ingresar a Casa Rosada

Luego que el gobierno del presidente Javier Milei, en un hecho inédito desde el regreso de la democracia, decidiera prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada, invocando que la filmación de un equipo de Tn mostrando pasillos e interior del edificio "ponía en peligro la seguridad nacional", el primer amparo contra esa decisión llegó este viernes 24 de abril a la Justicia.

Lo hicieron las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., como responsables del diario Ambito Financiero, solicitando que que la Justicia obligue al Gobierno a levantar inmediatamente el bloqueo de sus periodistas, Liliana Franco y Cecilia Camarano, a Casa Rosada, señalando que con la decisión libertaria "se vulneran derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión".

Liliana Franco

El Gobierno como se sabe dio de baja los ingresos con huella digital y retiró los permisos de ingreso a todos los periodistas acreditados el pasado jueves, paralizando completamente la actividad en la sala de prensa presidencial.

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Una periodista acreditada contó la verdadera razón por la que el Gobierno cerró la Casa Rosada

Esta restricción fue justificada desde el Ejecutivo como "una medida de seguridad nacional", relacionada con una denuncia penal de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra periodistas de Todo Noticias (TN) que habrían filmado con lentes inteligentes en la Rosada, sin permiso oficial, zonas comunes del edificio.

En su eterna "batalla" contra la prensa, ese suceso le sirvió al Gobierno para extender la restricción de acceso a toda la prensa acreditada en la Casa Rosada, ya dijimos con el argumento de preservar la seguridad y hacer verificaciones internas. Ya antes había dejado sin ingreso a varios de los acreditados, entonces invocando una publicación de Chequeado en la que se acusaba a varios medios y periodistas de publicar notas "financiadas por Rusia". NO había pruebas, incluso en la misma nota Chequeado señalaba que no se habían podido constatar esos pagos que se denunciaban a periodistas, pero el Gobierno usó ese tema para vetar el ingreso a varios de los acreditados, que luego del suceso son el equipo de TN extendió al conjunto y cerró el ingreso a todos.

Precisamente, la generalización de la sanción es uno de los puntos principales del planteo judicial presentado por Ámbito Financiero. El medio afirma que, aun partiendo del supuesto que hubiera una conducta irregular individual (tema que se encuentra bajo investigación judicial), no es razonable aplicar la medida a periodistas y medios que no fueron denunciados por este tema.

Judicialmente, el amparo apunta a la desproporción de la restricción y a la falta de una resolución judicial que avale una medida tan extrema.

Periodistas acreditados se congregaron frente a la Casa Rosada luego de la restricción impuesta por el Gobierno

Se trata de una restricción que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia, y organismos del sector, advirtieron sobre el gran impacto institucional que significa cerrar el espacio más importante de cobertura del Poder Ejecutivo.

Otros sectores del periodismo estudian realizar acciones colectivas o judiciales similares a las de Ámbito Financiero; mientras tanto, diputados de la oposición le exigen al Gobierno explicaciones formales por lo ocurrido y advierten que podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. También organizaciones periodísticas y sindicatos del sector mostraron su preocupación por el grave precedente que se instala al limitar el acceso a una de las principales fuentes de información pública.

El Gobierno explicó por qué prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada: "El único fin es garantizar la seguridad nacional"

Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida de seguridad. Por su parte, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), funcionarios cercanos a la Casa Rosada señalaron que "la restricción de ingreso no implica censura porque es una medida transitoria", mientras los expertos revisan cámaras, pasillos y sistemas internos.

El amparo presentado por Ámbito Financiero puso entonces la discusión en manos de la Justicia, quien deberá decidir si el cierre de la Casa Rosada a la prensa es -o no- una restricción ilegítima de derechos constitucionales.

Periodistas acreditados frente a la Casa Rosada

La razones invcadas por el Gobierno

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, expresaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari el pasado jueves 23 de abril. El motivo fue que, horas antes, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, denunció a dos periodistas por presunto “espionaje”, iniciando acciones legales en su contra.

Todo comenzó por un informe que puso al aire Todo Noticias (TN) mostrando imágenes de los pasillos internos de Casa Rosada supuestamente grabadas por un periodista acreditado que usaba lentes con cámaras sin tener la autorización oficial.

Quiénes son los dos periodistas denunciados por la Casa Militar por filmar en los pasillos de la Casa Rosada

Luego de enterarse de lo ocurrido, Milei escribió en su cuenta de X: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. ¡CIAO!”

Poco después, sumó otro mensaje: “Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis. ¡Ciao!”.

HM/HB