El presidente Javier Milei ve fantasmas por todos lados

Ayer hubo una operación de distracción extraordinaria. Todos terminamos discutiendo si había o no espionaje en la Casa Rosada. Al mismo tiempo, creo que existe un poco de paranoia, que puede ser explicable porque las cosas no están bien, o no están del todo bien.

Podrían mejorar, estuvieron mejor hace un tiempo, pero se advierte que el Presidente ve fantasmas por todos lados. Resultó interesante recordar la historia del presidente Nixon, a propósito del aniversario de su muerte en 1994, para pensar cómo la paranoia se había transformado en un método de ejercicio del poder, es decir, como motor de la acción política. Ese proceso derivó en su catástrofe. Se describió a Nixon como un caso de paranoia extrema, en el que esa lógica terminó organizando decisiones de gobierno.

En la actual administración aparecen rasgos similares, visibles para algunos observadores. No se trata de fanatismo sino de una combinación de método, estrategia y paranoia. La Casa Rosada fue visitada por personajes más relevantes en términos de poder que la periodista Luciana Geuna y su colega Ignacio Salerno, quienes fueron señalados como responsables de una situación vinculada a filmaciones en pasillos del edificio y a la eventual afectación de la seguridad institucional. El caso fue expuesto por el propio Gobierno días atrás.

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En listado de ingresos a la Casa de Gobierno aparecen también Hayden Davis, Mauricio Novelli, un exdiputado de perfil técnico y, más recientemente, el empresario Peter Thiel, cuyo apellido fue inicialmente pronunciado de otra manera hasta su corrección.

Existen derivaciones de este tipo de episodios que no constituyen una excepción ni una novedad, sino parte de una secuencia que se viene desarrollando desde hace tiempo.

La radicalización política es un proceso que tiende a profundizarse. No existen antecedentes claros de gobiernos radicalizados que se “des-radicalicen” de manera natural, ya que ese mecanismo suele funcionar como herramienta de construcción política más que como expresión ideológica aislada.

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En ese sentido, lo ocurrido ayer no es un hecho aislado sino un eslabón más dentro de una dinámica en curso, y que podrían observarse episodios aún más intensos en el futuro.

Hay un ejemplo histórico complejo donde se cruzan seguridad, espionaje, revelación de secretos de Estado y libertad de expresión. Se trata del caso de los Papeles del Pentágono, originado en 1967 cuando el entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, encargó un estudio sobre la guerra de Vietnam. El informe reunió 7.000 páginas elaboradas por 36 analistas, con múltiples copias reservadas.

Uno de los participantes del estudio, Daniel Ellsberg, que trabajaba vinculado a la RAND Corporation, decidió años después filtrar parte del material. Consideró que el contenido revelaba mentiras y atrocidades sobre la intervención de Estados Unidos en Vietnam. En 1971 envió documentación al New York Times, que comenzó a publicarla a partir del trabajo del periodista Neil Sheehan, luego de un intenso debate interno sobre la decisión editorial.

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El gobierno de Richard Nixon solicitó judicialmente frenar las publicaciones bajo el argumento de seguridad nacional. Un tribunal de primera instancia ordenó la restricción temporal. Sin embargo, el material comenzó a ser difundido también por el Washington Post, lo que amplificó el conflicto. El caso llegó rápidamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló seis votos contra tres a favor de la continuidad de las publicaciones en una decisión de gran impacto jurídico.

El criterio mayoritario sostuvo la protección absoluta de la Primera Enmienda en relación con la libertad de prensa frente a intentos de restricción estatal. Se destacó especialmente la posición del juez Hugo Black, quien impulsó la interpretación más firme en favor de la libertad de expresión en materia de documentos públicos, estableciendo que una prensa libre e irrestricta puede exponer el engaño del gobierno.

Ese fallo tuvo consecuencias políticas posteriores. El caso Watergate y la caída de Nixon se vincularon en parte a la lógica de paranoia que caracterizó su gobierno, intensificada luego de la difusión de los Papeles del Pentágono. En ese contexto, se creó el grupo conocido como los Plumbers, que luego protagonizó el ingreso al edificio Watergate y desencadenó el escándalo que llevó a la renuncia presidencial.

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El responsable de la filtración fue procesado bajo la ley de espionaje de 1917 y enfrentó pedidos de hasta 115 años de prisión, aunque luego fue considerado una figura con reconocimiento civil por el impacto de su acción en la libertad de prensa.

Cabe recordar la reflexión del teórico del periodismo Walter Lippmann, quien sostuvo que “los problemas del periodismo son los problemas de la democracia”. A partir de esa idea, se puede hacer una inversión conceptual: los problemas de la democracia pueden ser los problemas del periodismo.

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