Schiaretti: "La prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada es un hecho grave e inédito en nuestro país"

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que “la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada es un hecho grave e inédito en nuestro país”.

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"Libertad de prensa"

“La libertad de prensa es uno de los pilares insustituibles de la democracia”, agregó el diputado nacional en la red social “X”.

“Discrepar con los medios es legítimo. Silenciarlos, no”, subrayó Schiaretti.

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Provincias Unidas

El exmandatario cordobés fijó su posición sobre el tema al comentar un comunicado de Provincias Unidas.

“Expresamos nuestro rechazo al cierre de la sala de periodistas de Casa Rosada, medida que restringe el acceso a la información pública y ataca la libertad de prensa”, indica el documento de esa fuerza política.

El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón (Partido Socialista), presentó un proyecto de resolución de rechazo a la medida en Diputados.

“Exigimos se garanticen las condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico y la urgente reapertura de este espacio fundamental. Sin libertad de prensa, no hay democracia”, concluyeron desde Provincias Unidas.