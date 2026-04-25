La promesa de inflación cero se aleja: por qué el gobierno de Milei no puede domar los precios

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo prometieron, con la misma certeza con que anunciaron el superávit fiscal, que la inflación mensual comenzaría agosto con un cero adelante. El dato de marzo —3,4% según el INDEC— no sólo no los acerca a esa meta: los aleja de ella con una velocidad que incomoda al equipo económico y que empieza a erosionar una credibilidad construida con paciencia durante la primera mitad de la gestión.

El número de abril, que se publicará en las próximas semanas, será probablemente inferior al de marzo. "Abril va a ser algo inferior, entre 2,7 y 2,8%", estimó Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en diálogo con este medio. Pero esa leve mejora no alcanza para hablar de un proceso de desinflación consolidado. La pregunta que se instala entre los economistas es más profunda: ¿puede la Argentina perforar el 2% mensual con los instrumentos que está usando el gobierno?

La inercia que resiste



Para Colina, la dificultad no es un accidente ni un problema coyuntural: es una característica estructural de cómo funciona la inflación en la Argentina. "Cuando baja el precio de los bienes, la gente empieza a recuperar su remuneración para compensar lo perdido atrás. Ese aumento de salario mueve los precios relativos, incluso de los bienes", explicó el economista.

El fenómeno es conocido en la literatura económica como inercia inflacionaria: los precios de servicios —plomeros, peluqueros, alquileres, líneas de colectivo— no siguen el mismo ritmo descendente que los bienes transables porque tienen un alto componente salarial. Son justamente los que más se ven en la vida cotidiana y los que generan la percepción de que "todo sigue caro". "Eso también hace aumentar el nivel de precios de los consumidores", señaló Colina.

Gastón Utrera, economista de la consultora Economic Trends, profundiza el argumento. Para Utrera, la teoría monetarista que guía al gobierno —según la cual controlar la cantidad de dinero es condición suficiente para bajar la inflación— no alcanza para explicar la dinámica argentina.



"Cuando la inflación es alta, se activan otros procesos que no son de índole monetaria. Los salarios suben porque subieron los precios, pero después los precios suben porque subieron los salarios", sostuvo el economista en un encuentro reciente con empresarios. En ese momento, según su diagnóstico, "el camino de regreso de la alta inflación es distinto del camino de ida".

Tres variables que no ceden



Utrera ofrece un marco analítico que ayuda a entender por qué la inflación se resiste. La economía tiene tres grandes conjuntos de precios: los bienes transables (atados al tipo de cambio), los no transables o servicios (atados a los salarios) y los regulados (que dependen de decisiones de política económica). Para que la inflación baje de manera sostenida, los tres tienen que desacelerarse al mismo tiempo.

El problema es que ninguno de los tres está cediendo lo suficiente. Desde enero de 2025, el tipo de cambio subió en promedio un 2,1% mensual —una vez liberado el cepo y renegociado el acuerdo con el FMI, el dólar oficial se mueve con mayor volatilidad—, los salarios crecen a un ritmo similar empujados por paritarias que se homologan en torno al 2% mensual, y los precios regulados siguen subiendo porque el Estado no tiene margen fiscal para subsidiarlos. "Conteniendo la cantidad de dinero, si esos tres están subiendo por arriba del 2%, no puede tener una inflación por debajo del 2%", sintetizó Utrera.

Su cálculo es contundente: si abril da 2,5% y el resto del año promedia el 2%, la inflación acumulada de 2026 superará el 32% interanual, más que los 31,5 puntos de 2025. A la vuelta de un año electoral, eso tiene implicancias políticas que ningún funcionario del equipo económico quiere mencionar en voz alta.

El problema de la credibilidad



Más allá de los fundamentos técnicos, hay un factor que complica el panorama: la credibilidad del equipo económico se deterioró. Durante 2024, Caputo anunciaba metas y las cumplía. Eso le daba un activo formidable: podía gestionar expectativas con sus palabras. Hoy ese capital está desgastado.

"Caputo durante un año tenía mucha credibilidad, ganada, construida por el hecho de anunciar cosas que iban a ocurrir como consecuencia de sus políticas que después ocurrieron. Ahora está corriendo de atrás con los problemas", señaló Utrera. La promesa de inflación de un dígito bajo para agosto —repetida por el propio Milei y por Caputo— es el ejemplo más claro. No sólo no se cumplirá: el mercado ya ni siquiera la toma como referencia.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central proyecta una inflación de entre el 28% y el 29% para diciembre contra diciembre. Eso, según los analistas consultados, podría quedarse corto. Si los próximos meses promedian el 2,5%, el acumulado anual trepará hacia el 32 o 33%.

Colina también advierte sobre el manejo de las expectativas. "Hay un juego de expectativas que el gobierno no está manejando bien cuando habla de que agosto arranca con cero", dijo el economista. Al mismo tiempo, reconoció que el escenario no está descontrolado: "Está costando, es persistente, pero no está desbocado. Cuando empiece a haber más estabilidad, se hace más difícil para la gente ajustar sus propios ingresos".

¿Una política que no cierra con la realidad?



Utrera no esquiva la crítica más dura: el diagnóstico de Milei sobre la inflación tiene un problema de coherencia con los datos. El economista recuerda que, en 2018, durante el gobierno de Macri, el entonces presidente del Banco Central, Guido Sandleris, también aplicó un esquema de "emisión cero" con el mismo sustento teórico. El resultado fue que la inflación no bajó y la economía entró en recesión. "Cuando uno adhiere a teorías de una manera tal que si la realidad no coincide con la teoría, la que está equivocada es la realidad y no la teoría, surgen cosas como: 'no funcionó, entonces hay que mantenerlo más tiempo todavía hasta que funcione'", señaló Utrera. Para el economista, ese razonamiento circular es el riesgo central del enfoque actual.

El analista también cuestiona la narrativa que el propio Milei ensayó en Israel al recibir un doctorado honoris causa, cuando intentó justificar los datos de inflación de los últimos meses recurriendo a argumentos filosóficos y morales. "La política monetaria no es una cuestión de moral, es una cuestión de instrumentos para lidiar con un fenómeno que es mucho más complejo", remarcó Utrera.

Lo que sí rescatan ambos economistas es la determinación fiscal del gobierno: la decisión de no volver al déficit es reconocida como un pilar sólido del programa. "Acá hay un presidente que tiene la determinación de decir que no va para atrás. Eso es distinto de todo lo anterior", admitió Utrera. Pero esa virtud no alcanza para resolver la inflación si el canal de transmisión monetaria no funciona como predice la teoría.

El riesgo político en año electoral



El telón de fondo es 2027. La inflación era la gran bandera del gobierno frente a la sociedad: Milei llegó al poder prometiendo terminar con la "estafa" de los precios altos. Si no puede domar la inflación, el costo político puede ser significativo. "Empatar con 2025 en términos de inflación debería leerse políticamente como un fracaso, porque todo el año dijeron que agosto comenzaba con cero, a la puerta de un año electoral", sintetizó Utrera. El escenario base que manejan los analistas no es de estampida: no hay excesos monetarios ni tipo de cambio fijo acumulando presiones explosivas como en otras épocas. Pero sí hay una inflación que se enquistó en torno al 2-2,5% mensual y que es muy difícil de bajar con las herramientas disponibles.

Según Utrera, el riesgo no es que la inflación se vaya de las manos, sino que nunca llegue al piso que el gobierno prometió. "Estamos en un escenario donde es muy difícil bajar la inflación y hay un presidente convencido de que la misma receta que sirvió para llegar hasta acá, sosteniéndola en el tiempo, va a terminar siendo suficiente", dijo. Esa convicción, que en otro contexto podría leerse como fortaleza, en éste corre el riesgo de convertirse en rigidez.

La economía dual que describen los analistas —sectores exportadores y vinculados a recursos naturales creciendo, industria y comercio rezagados— agrega complejidad. La recuperación existe, pero no se traduce en empleo ni en mejora del poder adquisitivo para el grueso de la población. Y si la inflación no cede, esa asimetría se vuelve más difícil de sostener en el tiempo político que le queda a Milei antes de la prueba de las urnas.